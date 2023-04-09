3 постных рецепта, которые захочется приготовить и не в пост

Рецепты от шеф-повара ресторана “Матрешка” Влада Пискунова.

Фото: Inc-News Inc-News

Селянка с грибами

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Селянка - это бульонное блюдо с капустой и множеством ингредиентов, которое готовится на глубокой сковороде. Его можно приготовить из разных видов мяса или рыбы, а можно выбрать нежирный вариант с грибами. В традиционную селянку кладут белые и буковые грибы, но всегда можно попробовать простой вариант.

Ингредиенты (на 2-3 порции):

400 г квашеной капусты

300 г грибов

50 г сушеных грибов

1 морковь

1 луковица

50 мл растительного масла (разрешено по выходным и в некоторые дни Великого поста)

Соль по вкусу

Приготовление:

Сушеные грибы замочите в холодной воде. Через 10-15 минут слейте воду и снова налейте. Замочите еще на 2 часа, а затем отварите в той же воде с небольшим количеством соли.

Лук нарезать полукольцами, морковь нарезать кубиками или нашинковать. Все вместе готовится на растительном масле на сковороде с высокой температурой.

Добавьте капусту и перемешайте. Варить на медленном огне 20 минут. Постепенно добавляйте грибной бульон и продолжайте варить, пока капуста не станет мягкой.

Вареные грибы мелко нарежьте и добавьте в сковороду с капустой. В ту же сковороду выложить нарезанные соленые грибы. Перемешайте и дайте настояться еще 10 минут.

Грибной суп можно подавать как горячую, так и холодную закуску. В блюдо можно добавить оливки, вяленые помидоры и свежую зелень.

Морковно-яблочные крокеты

Это низкокалорийное блюдо также оценят те, кто придерживается диеты. Морковные оладьи встречаются в советских кулинарных книгах и подаются детям в детских садах. К блюду, которое многие в России знают с детства, яблоки добавляют кисло-сладкую нотку, а соевое молоко придает нежную текстуру.

Ингредиенты (на 2 порции):

500 г моркови

100 мл соевого молока

20 г репчатого лука

30 г манной крупы

125 г яблок

5 г соли

1 г мускатного ореха

1 г тмина

1 г свежего тимьяна

60 г панировочных сухарей

50 мл растительного масла (для жарки)

Приготовление:

Отварить морковь. По возможности обжарить ее. Затем натереть на терке.

Яблоки также натереть на терке. Лук мелко нарезать.

Смешайте все оставшиеся ингредиенты, кроме панировочных сухарей. Постепенно вливайте соевое молоко, чтобы смесь не была слишком жидкой. Сформируйте крокеты вручную и обваляйте их в панировочных сухарях. Жарить.

Подавайте морковные крокеты в качестве гарнира или дополните их картофельным пюре.

Пирог с сухофруктами

На постный десерт и на семейную закуску в выходной день можно приготовить сладкий пирог с сухофруктами.

Ингредиенты (на 6-8 персон):

Для теста:

500 мл воды

30 г дрожжей (прессованных)

170 г сахара

15 г соли

150 мл растительного масла

1,2 кг муки

Для начинки:

200 г чернослива без косточек

200 г абрикосов

200 г груши

200 г изюма

500 г яблок

30 мл лимонного сока (или сока половины лимона)

100 г сахара

100 г грецких орехов (очищенных)

500 г подсолнечной халвы (если у вас нет халвы, можно увеличить количество сухофруктов).

Для сиропа:

800 мл воды

400 г сахара

Приготовление:

Тесто: смешайте теплую воду с дрожжами и сахаром и оставьте на 10 минут. Смешайте с маслом и солью. Замесите тесто и оставьте его в теплом месте на 25-30 минут под пленкой или полотенцем.

Сахарный сироп: добавьте сахар в воду и перемешайте.

Начинка: положить чернослив, изюм и груши в вакуумный пакет, залить сиропом, завязать и варить в течение часа. Затем все охлаждают и измельчают.

Халву разомните вилкой.

Яблоки очистить от кожуры, нарезать ломтиками и обжарить на сковороде с сахаром до карамелизации. Затем смешайте все ингредиенты начинки.

Выложите чуть больше половины теста на круглую форму (24 см в диаметре) и выложите на блюдо. Сверху выложите начинку.

Оставшееся тесто раскатайте в форму для пирога и накройте им верхнюю часть пирога. Отрежьте лишнее тесто и защипните нижнюю и верхнюю части теста пальцами.