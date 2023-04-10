Известный шеф-повар поделился рецептом домашнего пасхального кулича

Православная Пасха в этом году отмечается 16 апреля. В преддверии праздника известный шеф-повар Константин Оганезов поделился рецептом домашнего пасхального кулича.

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Кулинар рассказал на видео в своей социальной сети, какие ингредиенты потребуются для готовки. Так, нужно взять один килограмм муки, пол-литра молока, 200 граммов сахара, два яйца, 200 миллилитров растопленного сливочного масла, столовую ложку дрожжей, столовую ложку ванилина и 100 граммов замоченного изюма.

Для приготовления теста все эти ингредиенты нужно сначала тщательно перемешать лопаткой, потом размять руками. Полученное тесто разделить на четыре одинаковые порции, положить в бумажные формы и оставить под полотенцем на два часа. Выпекать кулич нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.

Для глазури необходимо взять белок одного яйца, добавить 200 граммов сахарной пудры и чайную ложку лимонного сока, затем взбить эту массу до однородной консистенции. После того как куличи будут готовы, нужно сначала дать им полностью остыть и только потом покрывать их глазурью.