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Врач объяснил, почему пить кефир на ночь опасно

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Если вы привыкли пить кефир на сон грядущий, у нас для вас новости: на самом деле вы вредите своему здоровью. И вот почему.

«У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса, — объясняет врач-эндокринолог, терапевт, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

— То есть если этот продут выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы в крови. Следовательно, печень примется интенсивно ее производить. А значит, к утру вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы».

Так что если регулярно употребляете кефир перед сном, вы рискуете заработать «нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак». А это, по словам доктора Павловой, уже преддиабет.

Эксперт подчеркивает, что на ночь вообще не нужно ничего есть и пить, кроме воды. Да и ее следует ограничить, если посреди ночи вы просыпаетесь и бежите в туалет.

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