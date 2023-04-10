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35 минут назад

В каких продуктах может находиться опасная кишечная палочка: эксперт рассказал

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Сырые продукты, которые не проходят дополнительную тепловую обработку, могут быть источником опасного штамма кишечной палочки Escherichia coli O157. Об этом сообщила доктор технических наук Юлия Юшина, руководитель лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова.

В каких продуктах может находиться опасная кишечная палочка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По её словам, к таким продуктам относятся гамбургеры, свежевыжатый сок, йогурты, сыры, роллы, а также овощи и фрукты. «Единственный эффективный способ уничтожения бактерий в пищевых продуктах — тепловая обработка, пастеризация и т.д.», — подчеркнула Юшина.

Она также дала рекомендации по безопасному приготовлению пищи из сырья животного происхождения, такого как птица и мясо.

«У нас есть нормативы при производстве — порядка 70 °C, которые обеспечивают уничтожение вредных микроорганизмов... Для них (продуктов животного происхождения — прим. ред.) лучше иметь отдельную доску, тщательно мыть её с мылом», — сказала специалист.

Еда,
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