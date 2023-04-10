В каких продуктах может находиться опасная кишечная палочка

Сырые продукты, которые не проходят дополнительную тепловую обработку, могут быть источником опасного штамма кишечной палочки Escherichia coli O157. Об этом сообщила доктор технических наук Юлия Юшина, руководитель лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова.

По её словам, к таким продуктам относятся гамбургеры, свежевыжатый сок, йогурты, сыры, роллы, а также овощи и фрукты. «Единственный эффективный способ уничтожения бактерий в пищевых продуктах — тепловая обработка, пастеризация и т.д.», — подчеркнула Юшина.

Она также дала рекомендации по безопасному приготовлению пищи из сырья животного происхождения, такого как птица и мясо.