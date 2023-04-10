Диетолог: замороженные продукты могут быть полезнее свежих

Овощи в замороженном виде являются отличным вариантом для тех, кто хочет есть сезонные продукты в любое время года.
Замороженные овощи могут содержать больше полезных веществ, чем свежие, но которые долго хранились. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог Юлия Хрулева.
«Овощи, которые были собраны и быстро подверглись заморозке, могут содержать даже большее количество питательных веществ, чем свежие продукты, хранившиеся слишком долго», — рассказала специалист.
Самыми полезными, безусловно, являются свежие овощи, собранные на пике зрелости, однако, из-за транспортировки и хранения они теряют полезные свойства. Поэтому овощи в замороженном виде являются отличным вариантом для тех, кто хочет есть сезонные продукты в любое время года.
«Замороженные овощи обычно хранятся в морозильной камере в среднем 6—12 месяцев. Срок годности зависит от типа конкретного продукта, изначальной даты производства, метода обработки и условий хранения. Ключевым фактором в сохранении свежести замороженных овощей как можно дольше является обеспечение их постоянной температуры», — пояснила Хрулева.