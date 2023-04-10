Диетолог: замороженные продукты могут быть полезнее свежих

Овощи в замороженном виде являются отличным вариантом для тех, кто хочет есть сезонные продукты в любое время года.

Фото: Womanhit Womanhit

Замороженные овощи могут содержать больше полезных веществ, чем свежие, но которые долго хранились. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог Юлия Хрулева.

«Овощи, которые были собраны и быстро подверглись заморозке, могут содержать даже большее количество питательных веществ, чем свежие продукты, хранившиеся слишком долго», — рассказала специалист.

Самыми полезными, безусловно, являются свежие овощи, собранные на пике зрелости, однако, из-за транспортировки и хранения они теряют полезные свойства. Поэтому овощи в замороженном виде являются отличным вариантом для тех, кто хочет есть сезонные продукты в любое время года.