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2 часа назад

Диетолог: замороженные продукты могут быть полезнее свежих

WomanHit.ru

Овощи в замороженном виде являются отличным вариантом для тех, кто хочет есть сезонные продукты в любое время года.

Диетолог: замороженные продукты могут быть полезнее свежих
Фото: WomanhitWomanhit

Замороженные овощи могут содержать больше полезных веществ, чем свежие, но которые долго хранились. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог Юлия Хрулева.

«Овощи, которые были собраны и быстро подверглись заморозке, могут содержать даже большее количество питательных веществ, чем свежие продукты, хранившиеся слишком долго», — рассказала специалист.

Самыми полезными, безусловно, являются свежие овощи, собранные на пике зрелости, однако, из-за транспортировки и хранения они теряют полезные свойства. Поэтому овощи в замороженном виде являются отличным вариантом для тех, кто хочет есть сезонные продукты в любое время года.

«Замороженные овощи обычно хранятся в морозильной камере в среднем 6—12 месяцев. Срок годности зависит от типа конкретного продукта, изначальной даты производства, метода обработки и условий хранения. Ключевым фактором в сохранении свежести замороженных овощей как можно дольше является обеспечение их постоянной температуры», — пояснила Хрулева.

Еда,Юлия Хрулева,
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