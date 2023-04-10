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Куда нельзя класть лавровый лист

Лавровый лист неотъемлемый ингредиент в приготовлении большинства супов, однако не все знают, как правильно использовать эту пряность так, чтобы не испортить еду. Какие виды первых блюд «не дружат» с этой специей, рассказываем в материале «Рамблера».

Куда нельзя класть лавровый лист
© Unsplash.com

Лавровый лист необходимо добавлять в мясные и овощные бульоны. При этом стоит его закидывать за пять минут до завершения приготовления супа — специя не только успеет отдать жидкому блюду приятный аромат, но и сохранит полезные свойства. После лучше сразу выловить этот ингредиент из кастрюли, чтобы после настаивания он не придал супу горечи.

Если вы варите суп на основе куриного мяса, лучше и вовсе обойтись без этой пряности. Профессиональные повара уверяют, что в таком случае вкус бульона получается более «пустым». Курица — слишком нежное мясо, и лавровый лист способен практически полностью заглушить его вкусовые особенности.

Идеальный ресторанный рецепт куриного супа исключает использование этой пряности. Лучше после того, как мясо закипит, положить в кастрюлю морковку и одну не очищенную, но хорошо промытую луковицу. Корнеплоды придадут интенсивности цвету бульона и подчеркнут нежный вкус птицы.

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Еще один важный момент: не перебарщивайте с лавровым листом — на каждый литр супа должно уходить не более двух листиков.

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