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Диетолог Стародубцева назвала три самых важных принципа здорового питания

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о принципах здорового питания в беседе с «Лентой.ру».

Согласно мнению диетолога, важно поддерживать баланс между количеством энергии в ежедневном рационе питания и ее расходом — суточными энерготратами. Это считается основным принципом здорового питания.

Врач отметила, что потребности каждого человека в энергии и пищевых веществах индивидуальны и зависят от пола, возраста или уровня физической активности.

По словам диетолога, в среднем у мужчин потребность в пище и энергии больше, чем женщин, и составляет около 2400-2500 килокалорий. У женщин норма — 1900-2200 килокалорий. Это усредненные данные для разных возрастов и уровней физической активности.

Например, у офисных работников со средней массой тела норма будет составлять 2250 и 1800 килокалорий у мужчин и женщин соответственно.

Второй принцип относится к разнообразию и сбалансированности рациона. По словам Стародубцевой, некоторые продукты необходимо употреблять ежедневно, а некоторые только время от времени.

Диетолог советует ежедневно потреблять 400 граммов различных овощей, зелени, фруктов и ягод, потому как они обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и минеральными веществами.

Полезными будут и каши, и различные бобовые, являющиеся источником растительного белка и клетчатки.

Чтобы получить белок животного происхождения диетолог советует выбирать диетические нежирные сортам мяса и птицы, рыбу, нежирную "молочку".

При этом нужно сократить потребление легкоусвояемых углеводов: выпечки, сахара, газированных напитков.

"Ограничьте употребление соли до 1 чайной ложки в день (5 граммов). Продукты с высоким содержанием соли — соленья, соусы, маринады, колбасы, твердые сыры и копчености — не только возбуждают аппетит, способствуя перееданию, но и сами по себе довольно калорийны. При приготовлении пищи избегайте добавления дополнительного жира, отваривайте, приготавливайте на пару, тушите и запекайте, не используйте обжаривание», — рекомендует Стародубова.

Алкоголь также принесет вам лишние калории и проблемы со здоровьем.

Важно также придерживаться редима питания, не доводя себя до голода, потому что он способствует перееданию. Диетолог рекомендует выстраиватть режим вокруг завтрака, обеда, ужина и двух перекусов в течении суток. Ужин при этом должен по калорийности составлять не более 20 процентов от общей калорийности дневного рациона и быть не позже, чем за 3-4 часа до сна.

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