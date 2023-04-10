Диетолог призвала делать пасхальную трапезу легкой
Трапезу на Пасху можно сделать легкой и воздушной, а не тяжелой и сытной. Пасха ознаменует начало весны, дни становятся длиннее, а солнце теплее, пишет «РИАМО»
По словам врача-диетолога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяны Джутовой, россиянам следует обновить традиционное пасхальное меню, сократив половину калорий и сахара.
Такие блюда удовлетворят вкусовые рецепторы и дадут заряд отличного самочувствия и настроения.
В этом году Пасху православные христиане будут отмечать 16 апреля.
Как рассказал телеканалу «360» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, с пятницы в Москву придет похолодание, однако в воскресенье на Пасху погода порадует. В столице будет 11-13 градусов тепла.