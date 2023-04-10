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Диетолог призвала делать пасхальную трапезу легкой

Трапезу на Пасху можно сделать легкой и воздушной, а не тяжелой и сытной. Пасха ознаменует начало весны, дни становятся длиннее, а солнце теплее, пишет «РИАМО»

Диетолог призвала делать пасхальную трапезу легкой
© Daily Moscow

По словам врача-диетолога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяны Джутовой, россиянам следует обновить традиционное пасхальное меню, сократив половину калорий и сахара.

Такие блюда удовлетворят вкусовые рецепторы и дадут заряд отличного самочувствия и настроения.

В этом году Пасху православные христиане будут отмечать 16 апреля.

Как рассказал телеканалу «360» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, с пятницы в Москву придет похолодание, однако в воскресенье на Пасху погода порадует. В столице будет 11-13 градусов тепла.

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