Диетолог призвала делать пасхальную трапезу легкой

Трапезу на Пасху можно сделать легкой и воздушной, а не тяжелой и сытной. Пасха ознаменует начало весны, дни становятся длиннее, а солнце теплее, пишет «РИАМО»

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По словам врача-диетолога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяны Джутовой, россиянам следует обновить традиционное пасхальное меню, сократив половину калорий и сахара.

Такие блюда удовлетворят вкусовые рецепторы и дадут заряд отличного самочувствия и настроения.

В этом году Пасху православные христиане будут отмечать 16 апреля.