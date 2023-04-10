Что происходит с вашим телом, когда вы едите слишком много соли

Могут повредиться кровеносные сосуды и сердце. Самая распространённая проблема со здоровьем, которая возникает при потреблении большого количества соли, - это высокое кровяное давление. Исследование, опубликованное в Lancet, показывает, что гипертония - это причина 54% всех инсультов, 47% ишемических болезней сердца. Также из-за повышенного артериального давления у человека больше шансов столкнуться с сердечной недостаточностью, мерцательной аритмией, заболеваниями сердечных клапанов. Может возникнуть вздутие живота, отёки. Часто после употребления чрезмерного количества соли возникает вздутие живота из-за задержки воды в организме. Также многие чувствительные к соли люди страдают после солёного от отёков рук, ног, лица.

Может увеличиться вес или количество жировых отложений. Появляется всё больше научных доказательств, что высокое потребление соли связано с увеличением жировых отложений и веса. Согласно исследованию, опубликованному в Hypertension, есть прямая связь между диетам с высоким содержанием натрия, избыточным весом и ожирением. И всё это - вне зависимости от количества потребляемых калорий. Это исследование также показало, что при увеличении натрия на 1000 мг в день у взрослых увеличивается ожирения на 26%. Также потребление соли в больших количествах связано с более высоким ИМТ, показателями окружности талии, жировыми отложениями. Учёные предполагают, что соль может плохо влиять на жировой обмен. Может усугубиться ситуация с мигренью. Данные исследования, опубликованного в British Journal of Nutrition, показали, что у людей, в моче которых было больше всего натрия, головные боли длились дольше по сравнению с теми, кто потреблял натрия меньше. Может повыситься вероятность развития деменции. Вторая по распространённости форма деменции среди пожилых - это сосудистая деменция. В исследовании, опубликованном в Nature Neuroscience, говорится, что диета, богатая солью, связана с высоким риском развития деменции. Также в большой статье, опубликованной в Journal of Alzheimer's Disease, отмечается, что между высоким потреблением соли и плохим когнитивным развитием существует связь.