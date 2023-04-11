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1 час назад

Диетолог назвала самый вредный шоколад

Москва24иещё 2

Белый шоколад считается наименее полезным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала самый вредный шоколад
Фото: M24M24

В отличие от темного белый шоколад не содержит какао-бобов. Однако в его составе есть какао-масло, которое, по словам эксперта, имеет не очень приятный вкус. Поэтому в белый шоколад добавляют больше сахара и различные ароматизаторы.

"Одно же масло не будешь есть, это не вкусно. Поэтому в белый шоколад добавляют больше сахара, каких-то вкусовых усилителей. Допустим, ароматизатор клубники, малины. Туда также добавляют молоко. Причем в белом шоколаде больше жиров, значит, он более калорийный", – говорит Соломатина.

Поэтому стоит все же покупать темный шоколад. И чем выше в нем содержание какао-бобов, тем лучше. Если в плитке больше 68% какао, то этот шоколад считается хорошим.

Елена Соломатина – врач-диетолог

"В темном шоколаде присутствуют какао-бобы. Соответственно, в нем много полифенолов, антиоксидантов, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Благодаря полифенолам темный шоколад считается полезным. В белом шоколаде полифенолов нет", – заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал возрастной категории граждан отдавать предпочтение шоколаду без сахара. При этом в день лучше употреблять не более 50 граммов лакомства, уточнил он. Эксперт добавил, что из рациона стоит полностью исключить шоколад, в составе которого присутствует сахар, поскольку последний нарушает обмен веществ у пожилых людей, ускоряет старение и ухудшает ситуацию с недугами вроде атеросклероза.

Еда,Михаил Гинзбург,Елена Соломатина,
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