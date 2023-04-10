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2 часа назад

Эти пять продуктов почти мгновенно избавят вас от жира

Ferra.ru

При похудении важно сочетать физическую активность с правильной диетой. И вот какие продукты помогут вам в этом случае.

Эти пять продуктов почти мгновенно избавят вас от жира
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению экспертов, существует пять продуктов, избавляющих тело человека от жира.

Красная рыба. Благодаря такой рыбе вы также улучшите свой внешний вид, укрепите здоровье сердца. Но важно, чтобы рыба была приготовлена в духовке либо отварена. Огурцы. Есть большое количество диет, в основе которых лежат именно огурцы. Но употреблять их необходимо без соли.

Ананас. Если его употреблять два раза в неделю в свежем виде, то можно довольно быстро похудеть. Миндаль. Он высококалориен, но усваивается и перерабатывается организмом не полностью. Кокосовое молоко. Такой напиток считается одним из самых полезных. При регулярном его употреблении вы избавитесь от жировых отложений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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