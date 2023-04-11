Миколог рассказал, чем хороши саркосцифы

С наступлением весны многие россияне вернулись к своему любимому увлечению – сбору грибов. Первыми появились сморчки – грибы, которые гурманы ценят за вкус и аромат. Следом пошли саркосцифы – ярко-красные грибы, по форме напоминающие чашу. Грибники собирают целые корзины саркосциф и порой просто жарят их с луком.
MIR24.TV поговорил с ведущим инженером кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максимом Дьяковым о том, чем ценны саркосцифы, где их собирать и на какой из непопулярных весенних грибов стоит обратить внимание.
«Саркосциф довольно много видов, но те, что у нас в массе – это красно-оранжевые, которые идут весной – вполне съедобные. Вкус у них не выдающийся и очень хрящеватая текстура. Они тонкие, мелкие, их набрать целая проблема. После приготовления получается хрящеватая безвкусная субстанция. Единственное применение, которое, на мой взгляд, обосновано, – когда их маринуют, они сохраняют цвет. Если в небольших баночках замариновать, то можно потом использовать для украшения блюд, салатов и пр. Получается довольно эффектно», – поделился Дьяков.
По словам грибоведа, гастрономический интерес представляет другой весенний гриб, который появляется обычно в конце майских праздников – это майский гриб, или гриб святого Георгия, он же георгиев гриб.
«Это светло-окрашенные бело-бежевые пластинчатые грибы с очень сильным характерным запахом лежалой муки. Это прекрасный универсальный гриб, который можно и жарить, и сушить, и солить – все что угодно. На вкус они весьма приятные. Почему такое название – потому что в Италии есть традиция его собирать на День святого Георгия. Где-то в конце майских праздников обычно эти грибы появляются достаточно массово. Растет гриб святого Георгия по обочинам дорог, на пустырях, газонах», – говорит миколог.
Ну а следом в лесах пойдут уже привычные и всем известные съедобные грибы: опята, белые, подберезовики и пр.