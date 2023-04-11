Миколог рассказал, чем хороши саркосцифы

«Саркосциф довольно много видов, но те, что у нас в массе – это красно-оранжевые, которые идут весной – вполне съедобные. Вкус у них не выдающийся и очень хрящеватая текстура. Они тонкие, мелкие, их набрать целая проблема. После приготовления получается хрящеватая безвкусная субстанция. Единственное применение, которое, на мой взгляд, обосновано, – когда их маринуют, они сохраняют цвет. Если в небольших баночках замариновать, то можно потом использовать для украшения блюд, салатов и пр. Получается довольно эффектно», – поделился Дьяков.