$82.18+2.6889.73+2.63
2 часа назад

Миколог рассказал, чем хороши саркосцифы

Мир24

С наступлением весны многие россияне вернулись к своему любимому увлечению – сбору грибов. Первыми появились сморчки – грибы, которые гурманы ценят за вкус и аромат. Следом пошли саркосцифы – ярко-красные грибы, по форме напоминающие чашу. Грибники собирают целые корзины саркосциф и порой просто жарят их с луком.

Миколог рассказал, чем хороши саркосцифы
Фото: Мир24Мир24

MIR24.TV поговорил с ведущим инженером кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максимом Дьяковым о том, чем ценны саркосцифы, где их собирать и на какой из непопулярных весенних грибов стоит обратить внимание.

«Саркосциф довольно много видов, но те, что у нас в массе – это красно-оранжевые, которые идут весной – вполне съедобные. Вкус у них не выдающийся и очень хрящеватая текстура. Они тонкие, мелкие, их набрать целая проблема. После приготовления получается хрящеватая безвкусная субстанция. Единственное применение, которое, на мой взгляд, обосновано, – когда их маринуют, они сохраняют цвет. Если в небольших баночках замариновать, то можно потом использовать для украшения блюд, салатов и пр. Получается довольно эффектно», – поделился Дьяков.

По словам грибоведа, гастрономический интерес представляет другой весенний гриб, который появляется обычно в конце майских праздников – это майский гриб, или гриб святого Георгия, он же георгиев гриб.

«Это светло-окрашенные бело-бежевые пластинчатые грибы с очень сильным характерным запахом лежалой муки. Это прекрасный универсальный гриб, который можно и жарить, и сушить, и солить – все что угодно. На вкус они весьма приятные. Почему такое название – потому что в Италии есть традиция его собирать на День святого Георгия. Где-то в конце майских праздников обычно эти грибы появляются достаточно массово. Растет гриб святого Георгия по обочинам дорог, на пустырях, газонах», – говорит миколог.

Ну а следом в лесах пойдут уже привычные и всем известные съедобные грибы: опята, белые, подберезовики и пр.

Еда,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий