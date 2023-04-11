Можно ли пить кофе после обеда

"Если желудочно-кишечный тракт здоровый, то можно и на голодный желудок. Но если есть какие-то заболевания, лучше прислушаться к своему организму. Например, при обострении язвы любой кофе вреден: хоть до еды, хоть после еды может возникнуть боль. Но если язва заживает или находится в неострой стадии, то