Можно ли пить кофе после обеда
Кофе не рекомендуется пить после двух часов дня. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Лучше всего употреблять кофе в утренние часы. Тогда напиток зарядит энергией и поможет настроиться на работу, отметил диетолог.
"Если желудочно-кишечный тракт здоровый, то можно и на голодный желудок. Но если есть какие-то заболевания, лучше прислушаться к своему организму. Например, при обострении язвы любой кофе вреден: хоть до еды, хоть после еды может возникнуть боль. Но если язва заживает или находится в неострой стадии, то