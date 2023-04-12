Как выбрать вкусный кулич в магазине на Пасху: инструкция
Кулич – одно из главных блюд пасхального стола.
«ФедералПресс» рассказывает, на что обратить внимание, чтобы выбрать в магазине самую вкусную праздничную сдобу.
Запоминаем.
Внешний вид кулича
Перед покупкой важно оценить, как кулич выглядит визуально. В Роскачестве и Роспотребнадзоре советуют обращать внимание сразу на несколько нюансов.
Первый – цвет кулича и глазури. Сама сдоба должна быть равномерного золотистого цвета, без подгоревших или непропеченных участков. На глазури не должно быть белесого налета.
Второй – вес и объем лакомства. Если кулич пышный, но легкий по весу, это может означать, что его выпекали на скорую руку, а в тесто добавили большое количество стабилизаторов, разрыхлителей и других добавок. А вот скромный по размерам, но тяжелый кулич может оказаться непропеченным.
Третий – цельность кулича. На готовой сдобе не должно быть трещин и вмятин. При легком надавливании выпечка также не должна серьезно деформироваться. Если кулич неплотный, с пустотами или трещинами, вероятно, пекари нарушили технологию приготовления.
Срок годности кулича
Срок годности сдобы зависит в основном от рецептуры и пищевых добавок. На упаковках можно встретить сроки до двух недели и до нескольких месяцев.
Наиболее натуральные по составу куличи не хранятся долго, соответственно, в магазинах появляются за день – два до Пасхи. Если на прилавках уже неделю стоит сдоба со сроком годности от нескольких недель до нескольких месяцев, в составе есть пищевые добавки.
К таким добавкам можно отнести консерванты и влагоудерживающие агенты, например, глицерин, поясняют в Роскачестве. Эти ингредиенты не вредят здоровью, подчеркивают эксперты, но информация о них на упаковке куличей-долгожителей должна присутствовать обязательно.
Сколько стоят куличи в 2023 году
Куличи уже продают в сетевых магазинах формата «у дома» по всей стране. Здесь можно найти самую простую сдобу по цене от 70 рублей примерно за 100–120 грамм. Есть варианты в пределах 190 рублей – это куличи до 500 грамм из массовых пекарен или изделия, которые печет сам супермаркет. Чаще всего попадается сдоба со сроком хранения 5–7 суток.
Также куличи выпекают небольшие пекарни, кофейни и рестораны по предварительному заказу. Здесь праздничная выпечка будет дороже, но вариативности с украшениями и начинками больше. Авторские куличи по 100–300 грамм с цукатами, ягодными джемами и шапкой из крема можно найти по цене от 250–500 рублей. Вкусности от 500 грамм, украшенные милыми пасхальными фигурками и начиненные фисташкой, шоколадом или малиной, будут стоить в пределах 1000–2500 рублей.