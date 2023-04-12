Как выбрать вкусный кулич в магазине на Пасху: инструкция

Кулич – одно из главных блюд пасхального стола.

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«ФедералПресс» рассказывает, на что обратить внимание, чтобы выбрать в магазине самую вкусную праздничную сдобу.

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Внешний вид кулича

Перед покупкой важно оценить, как кулич выглядит визуально. В Роскачестве и Роспотребнадзоре советуют обращать внимание сразу на несколько нюансов.

Первый – цвет кулича и глазури. Сама сдоба должна быть равномерного золотистого цвета, без подгоревших или непропеченных участков. На глазури не должно быть белесого налета.

Второй – вес и объем лакомства. Если кулич пышный, но легкий по весу, это может означать, что его выпекали на скорую руку, а в тесто добавили большое количество стабилизаторов, разрыхлителей и других добавок. А вот скромный по размерам, но тяжелый кулич может оказаться непропеченным.

Третий – цельность кулича. На готовой сдобе не должно быть трещин и вмятин. При легком надавливании выпечка также не должна серьезно деформироваться. Если кулич неплотный, с пустотами или трещинами, вероятно, пекари нарушили технологию приготовления.

Срок годности кулича

Срок годности сдобы зависит в основном от рецептуры и пищевых добавок. На упаковках можно встретить сроки до двух недели и до нескольких месяцев.

Наиболее натуральные по составу куличи не хранятся долго, соответственно, в магазинах появляются за день – два до Пасхи. Если на прилавках уже неделю стоит сдоба со сроком годности от нескольких недель до нескольких месяцев, в составе есть пищевые добавки.

К таким добавкам можно отнести консерванты и влагоудерживающие агенты, например, глицерин, поясняют в Роскачестве. Эти ингредиенты не вредят здоровью, подчеркивают эксперты, но информация о них на упаковке куличей-долгожителей должна присутствовать обязательно.

Сколько стоят куличи в 2023 году

Куличи уже продают в сетевых магазинах формата «у дома» по всей стране. Здесь можно найти самую простую сдобу по цене от 70 рублей примерно за 100–120 грамм. Есть варианты в пределах 190 рублей – это куличи до 500 грамм из массовых пекарен или изделия, которые печет сам супермаркет. Чаще всего попадается сдоба со сроком хранения 5–7 суток.