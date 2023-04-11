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Диетолог предупредила о становящихся вредными при нагревании овощах

Некоторые овощи после нагревания становятся вредными — они повышают сахар в крови. Об этом Елена Соломатина.

Диетолог предупредила о становящихся вредными при нагревании овощах
© Lenta.ru

Соломатина отметила, что овощи полезны благодаря высокому содержанию клетчатки: они дают чувство сытости и пополняют организм нужными микроэлементами.

«Однако употреблять эти продукты нужно в разумном количестве и сырыми. При термической обработке гликемический индекс у некоторых видов овощей повышается», — предостерегла она, назвав среди таких овощей морковь, свеклу, тыкву и картофель.

Диетолог указала на то, что употребление таких продуктов мгновенно увеличивает уровень сахара в крови.

«И если после трапезы спустя полчаса вы не начнете активно заниматься спортом, то энергия, полученная от продуктов, начнет перерабатываться в жир и откладываться на боках», — сказала диетолог.

Взамен она посоветовала ввести в свой рацион продукты с низким гликемическим индексом: морскую капусту, спаржу, лук, редис, помидоры, перец, белокочанную капусту.

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