Диетолог предупредила о становящихся вредными при нагревании овощах
Некоторые овощи после нагревания становятся вредными — они повышают сахар в крови. Об этом Елена Соломатина.
Соломатина отметила, что овощи полезны благодаря высокому содержанию клетчатки: они дают чувство сытости и пополняют организм нужными микроэлементами.
«Однако употреблять эти продукты нужно в разумном количестве и сырыми. При термической обработке гликемический индекс у некоторых видов овощей повышается», — предостерегла она, назвав среди таких овощей морковь, свеклу, тыкву и картофель.
Диетолог указала на то, что употребление таких продуктов мгновенно увеличивает уровень сахара в крови.
«И если после трапезы спустя полчаса вы не начнете активно заниматься спортом, то энергия, полученная от продуктов, начнет перерабатываться в жир и откладываться на боках», — сказала диетолог.
Взамен она посоветовала ввести в свой рацион продукты с низким гликемическим индексом: морскую капусту, спаржу, лук, редис, помидоры, перец, белокочанную капусту.