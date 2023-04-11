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34 минуты назад

Блогер из Италии Mr. Z назвал пиццу из белой фасоли одним из худших блюд в жизни

Газета.Ru

Итальянский шеф-повар и блогер Андреа «Mr. Z» Загатти попробовал готовую замороженную пиццу из белой фасоли и сыра. В ролике канала JOLLY на YouTube он назвал блюдо одним из худших в своей жизни и поставил ему оценку 0,6 из 10.

Блогер из Италии назвал одно из худших блюд в жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ох, это выглядит не так плохо, как я думал, но и точно не хорошо. Я не люблю фасоль, она на вкус как детское питание, а на запах — как собачий корм», — отметил он, изучая пиццу после разогрева в СВЧ.

Для дегустации он выбрал готовую пиццу из британского супермаркета.

По словам Загатти, несмотря на тонкое тесто, пицца получилась слишком твердой, из-за чего блюдо постоянно хрустело при дегустации.

«Фасоль подгорела еще при приготовлении. Это не круто, к тому же там же скрыта фасоль под слоем сыра, ее слишком много», — добавил шеф-повар.

Блогер указал, что может поставить этой пицце только 0,6 из 10. Он заключил, что подобная пицца с фасолью даже близко не сравнится с итальянской пиццей с разными начинками или другими замороженными пиццами из магазинов.

Еда,
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