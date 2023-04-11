Нутрициолог назвала три способа, чтобы определить свежесть яиц

Всё-таки скоро Пасха, а значит, россияне побегут в магазины закупаться всем необходимым. Купить свежий кулич несложно: посмотрел срок годности, состав, пощупал, осмотрел — и готово. С яйцами всё сложнее. Как выбрать лучшие, рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп.

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По словам специалиста, есть три способа проверить, свежее ли перед вами яйцо. Во-первых, стоит встряхнуть его. Услышали всплеск? Не берите. Это значит, что продукт уже не первой свежести и внутри появился воздух. Это то, что можно провернуть ещё в магазине.

Затем проверяем качество уже в домашних условиях. Можно положить яйцо в кружку с холодной водой. Плавает в воде? Значит, не прогадали и купили свежее. Если же яйцо осталось лежать на дне, то оно уже испортилось.

Ну, и последний способ — проверить уже на практике. Разбиваем яйцо и смотрим. Если желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него, то продукт свежий. Если желток плоский, а белок растекается, уже полежало.

Чем нельзя красить яйца на Пасху

Для покраски яиц нельзя использовать обычную краску, фломастеры или поталь (позолоту). Всё потому, что они не предназначены для пищевой промышленности. А ведь эта химия может легко пройти через тонкую скорлупу и пропитать само яйцо. Такой продукт в пищу уже употреблять нельзя.

Пищевые красители тоже не всегда безопасны. Из-за них может появится аллергия, зуд или крапивница. Лучше всего использовать натуральные материалы. О них, «Секрет» рассказал тут.

Сколько яиц можно есть

Всё-таки на Пасху яиц съедается больше, чем в другие дни. В погоне за религиозными традициями важно не переусердствовать. В неделю допустимо съедать 5–7 яиц, считает гастроэнтеролог Александра Яковлева.