Из-за этих ошибок при замораживании пищи вы навредите здоровью

Один из наиболее популярных способов хранения продуктов - это их замораживание. Но далеко не все из нас знают, как это делать правильно.

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Если вы будете неправильно замораживать пищу, то можете навредить своему здоровью. Вот о чём вам нужно знать.

Прежде всего, большинство продуктов при заморозке можно хранить до одного года. Но есть и такая пища, которую даже в замороженном виде нужно держать максимум несколько недель.

Также замораживать можно не всё. Нельзя класть в морозилку яйца, сливки, майонез, пудинги, салаты с мясом, рыбой либо яйцом, газированные напитки. Плохо переносят процесс заморозки продукты, в составе которых много воды: огурцы, виноград, помидоры и пр.

А ещё нельзя замораживать еду, которая была разморожена и хранилась при комнатной температуре. Не рекомендуется хранить в морозилке и жареную пищу.

Перед тем как вы положите продукты в морозилку, разделите их на более мелкие части. Особенно удобно это, если вам нужно заморозить хлеб или мясо. Перед заморозкой овощей и фруктов вымойте их и высушите.

Если вы хотите заморозить упакованное мясо, то его лучше вынуть из оригинальной упаковки. Дело в том, что на абсорбирующем вкладыше могут скапливаться бактерии.

Если вы кладёте в морозилку еду в пластиковых пакетах, то проследите, чтобы воздуха в них было как можно меньше. Ну и замораживать продукты в стеклянных контейнерах нельзя.