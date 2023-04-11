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Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о гранатовом соке. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что этот напиток почти не повышает уровень гемоглобина в крови. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке
© Lenta.ru

Телеведущий спросил у одной из зрительниц в студии, повышает ли гранатовый сок уровень гемоглобина, и получил утвердительный ответ.

«Я тоже считал всю жизнь, что да. Мне мама так его давала, говорит: "Гемоглобин повышает"», — сказал после этого доктор.

Однако, как уточнил Мясников, хотя этот напиток и содержит железо, при его употреблении оно усваивается плохо.

«По крайней мере, [гранатовый сок] не [делает] хуже», — добавила зрительница.

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