Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о гранатовом соке. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что этот напиток почти не повышает уровень гемоглобина в крови. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
Телеведущий спросил у одной из зрительниц в студии, повышает ли гранатовый сок уровень гемоглобина, и получил утвердительный ответ.
«Я тоже считал всю жизнь, что да. Мне мама так его давала, говорит: "Гемоглобин повышает"», — сказал после этого доктор.
Однако, как уточнил Мясников, хотя этот напиток и содержит железо, при его употреблении оно усваивается плохо.
«По крайней мере, [гранатовый сок] не [делает] хуже», — добавила зрительница.