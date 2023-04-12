Россиянам назвали стоимость кулича к Пасхе

"В преддверии православной Пасхи на прилавках магазинов начали появляться праздничные куличи. По данным АТОЛ, их средняя стоимость на 8–10 апреля составляет 164 рубля. Вместе с этим спрос на товар с каждым днем растет приблизительно на 20%", – рассказали в компании.