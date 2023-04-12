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Россиянам назвали стоимость кулича к Пасхе

Средняя стоимость пасхальных куличей в РФ сегодня составляет 164 рубля. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе компании АТОЛ. В 2023 году православная Пасха (Светлое Христово Воскресение) выпадает на 16 апреля.

Россиянам назвали стоимость кулича к Пасхе
© Сетевое издание m24.ru

К этому празднику принято накрывать обильный стол. Его неотъемлемой частью являются крашеные яйца, куличи и творожная пасха.

"В преддверии православной Пасхи на прилавках магазинов начали появляться праздничные куличи. По данным АТОЛ, их средняя стоимость на 8–10 апреля составляет 164 рубля. Вместе с этим спрос на товар с каждым днем растет приблизительно на 20%", – рассказали в компании.

Аналитики не исключают, что стоимость куличей может увеличиться ближе к празднику.

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