Россиянам назвали стоимость кулича к Пасхе
Средняя стоимость пасхальных куличей в РФ сегодня составляет 164 рубля. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе компании АТОЛ. В 2023 году православная Пасха (Светлое Христово Воскресение) выпадает на 16 апреля.
К этому празднику принято накрывать обильный стол. Его неотъемлемой частью являются крашеные яйца, куличи и творожная пасха.
"В преддверии православной Пасхи на прилавках магазинов начали появляться праздничные куличи. По данным АТОЛ, их средняя стоимость на 8–10 апреля составляет 164 рубля. Вместе с этим спрос на товар с каждым днем растет приблизительно на 20%", – рассказали в компании.
Аналитики не исключают, что стоимость куличей может увеличиться ближе к празднику.