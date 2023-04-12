Врач назвала продукт, который уменьшает жир в животе

Врач-диетолог Лиза Афинская объяснила, почему такой продукт, как авокадо, должен быть в каждом холодильнике. Есть три причины. Как пишет специалист в своем Telegram-канале со ссылкой на исследователей, авокадо помогает уменьшить висцеральный жир в области живота у женщин.

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Кроме того, есть данные, согласно которым авокадо улучшает состояние микробиоты кишечника.

"Это очень важно и для фигуры, и для ментального состояния, и даже иммунитета", - подчеркнула диетолог.

Помимо этого употребление продукта "делает кожу лица более упругой и эластичной" и благотворно влияет на сердце, добавила специалист.

Если вы приобрели неспелые авокадо, то хранить их рекомендуется при комнатной температуре. Так они быстрее поспеют. Чтобы ускорить процесс, поместите продукт в бумажный пакет вместе с бананами. Если авокадо созрело (мякоть приобрела светло-зеленый цвет), то хранить его в холодильнике не стоит больше трех дней.

Чтобы продлить жизнь разрезанной половинке авокадо (как известно, продукт на воздухе быстро темнеет), рекомендуется использовать простой лук. Овощ предотвращает потемнение авокадо благодаря летучим маслам.

"Важно убрать авокадо с луком в холодильник в герметичном контейнере с крышкой", - уточнила специалист.