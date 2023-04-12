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41 минуту назад

Перечислены самые популярные у москвичей постные продукты

Мослента

Самые популярные у москвичей постные продукты «Мосленте» перечислили аналитики экспресс-доставки «Перекрестка». В лидерах рейтинга этой весной оказались бананы и огурцы.

Перечислены самые популярные у москвичей постные продукты
Фото: МослентаМослента

«В категории "овощи и фрукты" фаворитами стали бананы — жители Москвы выбирали их в качестве перекуса или для приготовления десертов более 116 тысяч раз», — говорится в исследовании.

При этом рейтинге продуктов по всей России бананы занимают лишь пятое место.

Второе место, по данным экспертов, заняли огурцы, их в марте выбирали более 85 тысяч раз. Причем самым популярным сортом стали гладкие среднеплодные. Третью строчку списка занял репчатый лук — за первый месяц весны москвичи заказали его более 75 тысяч раз.

Картофель оказался на четверном месте: в марте этого года его купили более 50 тысяч раз. Замыкает топ лидеров морковь, которую в марте заказывали 47 тысяч раз.

Еда,
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