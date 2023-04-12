Названы наиболее полезные для кишечника продукты

Печеные яблоки и шампиньоны наиболее полезны для здоровья толстого кишечника. Первые богаты пектином – растворимой клетчаткой, которая помогает при воспалении и улучшает перистальтику, выводит из организма все вредные вещества. Этот продукт обладает сорбирующими свойствами и способствует похудению, заявила врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова.

Фото: Мир24 Мир24

Шампиньоны содержат большое количество грибной клетчатки, которая почти не всасывается в желудочно-кишечном тракте и идет по толстому кишечнику.

Этот продукт также обладает сорбирующими свойствами: клетчатка, проходя по толстому кишечнику, берет на себя вредные вещества и затем выводит наружу.

У шампиньонов практически отсутствует калорийность. В основе – грибная клетчатка, поэтому белка в них мало и он не усваивается в организме. К тому же эти грибы не содержат жиров и углеводов.