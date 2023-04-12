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25 минут назад

Названы наиболее полезные для кишечника продукты

Мир24иещё 1

Печеные яблоки и шампиньоны наиболее полезны для здоровья толстого кишечника. Первые богаты пектином – растворимой клетчаткой, которая помогает при воспалении и улучшает перистальтику, выводит из организма все вредные вещества. Этот продукт обладает сорбирующими свойствами и способствует похудению, заявила врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова.

Названы наиболее полезные для кишечника продукты
Фото: Мир24Мир24

Шампиньоны содержат большое количество грибной клетчатки, которая почти не всасывается в желудочно-кишечном тракте и идет по толстому кишечнику.

Этот продукт также обладает сорбирующими свойствами: клетчатка, проходя по толстому кишечнику, берет на себя вредные вещества и затем выводит наружу.

У шампиньонов практически отсутствует калорийность. В основе – грибная клетчатка, поэтому белка в них мало и он не усваивается в организме. К тому же эти грибы не содержат жиров и углеводов.

Специалист рассказала «Известиям», что клетчатка является источником питания для бактерий, поэтому шампиньоны важны для поддержания бифидо- и лактобактерий в толстом кишечнике.

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