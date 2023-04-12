Продукты, которые помогут восполнить дефицит коллагена

Любые продукты с животным белком помогают пополнять запасы коллагена. Об этом Москве 24 рассказала диетолог, доктор медицинских наук Ольга Сазонова.

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По ее словам, организм сам синтезирует коллаген из аминокислот. Их он получает, расщепляя полученный с пищей белок, объяснила специалист.

При этом диетолог отметила, что в костном бульоне концентрация белка наиболее высокая. Также такой суп содержит кальций, фосфор, магний, цинк, железо, селен, марганец, а также витамины А и К2.

Кроме белковой пищи, обязательно нужно включить в рацион продукты, богатые витамином С. От его концентрации в организме сильно зависят структура коллагена и построение его связок, объяснила Сазонова.