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15 минут назад

Пять способов избавиться от тяги к сладкому

Ferra.ruиещё 1

Чаще всего сильно тянет к сладкому людей, которые сидят на диетах. Диетолог Наталия Шимчак рассказала, почему так происходит.

Пять способов избавиться от тяги к сладкому
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Одна из главных причин того, что нам так сильного хочется сладкого, - это наш мозг. Именно он управляет всем организмом. Благодаря мозгу формируются привычки, а затем они становятся бессознательными действиями.

Существует петля привычки. Она включает стимул (например, ощущение грусти), привычку (поедание шоколада) и подкрепление/вознаграждение (ощущение счастья). Привычки, связанные с питанием, изменить тяжело. Но вот что вы можете сделать, если привыкли есть сладкое.

Высыпаться. Из-за недостатка сна вас может сильно тянуть к сладкому. Недосып способствует выделению большого количества гормона аппетита грелина. В итоге на следующий день вы будете есть больше, причём по большей части продуктов с высоким содержанием углеводов. Оптимальным количеством сна считается примерно семь-восемь часов. Регулярные приёмы пищи. Лучше в течение дня организовывать несколько небольших приёмов пищи. Это снизит чувство голода и тягу к сладкому.

Употребление большого количества воды. Это снизит ощущение голода из-за обезвоживания. Кроме того, вы можете для удовлетворения тяги к сладкому выпивать фруктовые соки без сахара. Выбор полезных перекусов. Заменяйте батончики свежими фруктами, сухофруктами, орехами, йогуртом. Регулярные тренировки. Тяга к сладостям может возникнуть из-за стресса или скуки. С этим как раз борется физическая активность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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