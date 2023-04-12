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5 продуктов, которые должны быть в меню каждый день

Еженедельно в рационе должны быть кисломолочные продукты, мясо, рыба, яйца и клетчатка. Такой рацион предложила эндокринолог Зухра Павлова.

5 продуктов, которые должны быть в меню каждый день
© РИА "ФедералПресс"

«Прежде всего должны быть творог и несладкие йогурты, по типу греческого. От 50 до 150 граммов каждый день», – отмечает врач.

Свинину и красное мясо стоит есть 1–2 раза в неделю, птицу – 3–4 раза, любое экзотическое мясо или дичь – по желанию.

Употреблять это желательно в тушеном или запеченном виде, не более 200 граммов за один прием пищи. А вот колбасы, сосиски и сервелат – то, от чего стоит отказаться.

На яйца тоже налегать не стоит – максимум 5 в неделю, в вареном виде или приготовленные на пару.

Рыбу стоит есть чаще – 4–6 раз в неделю. Прием пищи – от 100 до 200 граммов в любом виде.

Однако почти каждый прием пищи должен включать растительную клетчатку: каждый день несколько порций по 500 граммов. В это может входить 400 граммов овощей в каждом приеме пищи, а фрукты и ягоды в уменьшенном объеме и желательно сезонные.

Однако и с овощами стоит знать меру – если есть их слишком много, то желудок растянется. Лучше научиться правильно пережевывать, чтобы насыщение приходило быстрее, объясняет Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

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