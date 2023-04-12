Чем нельзя красить яйца к Пасхе

«Чтобы краска ложилась ровнее, протрите яйца перед покраской мыльным раствором. Яйца следует медленно довести до кипения и далее варить при минимальном кипении. После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, яйца следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.

После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут особый блеск. Если поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильник, то окрас скорлупы будет более ярким», - дали рекомендации специалисты.