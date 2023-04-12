Александр Белькович, шеф-повар, перечислил продукты, которыми можно покрасить яйца к Пасхе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В качестве лучших натуральных красителей он назвал свеклу, чернику, кожуру лука, виноград, корни марены, молотый кофе, куркуму, сок шпината и морковь.

Схему окрашивания яиц он рассказал на примере свеклы. Овощ нужно мелко натереть, положить в воду, добавить туда лимонную кислоту и поставить на огонь. Когда вода закипит, туда можно положить яйца.

Белькович пояснил, что интенсивность цвета можно контролировать благодаря количеству воды, красителя и длительности варки. Наиболее яркие цвета получаются, если варить яйца в окрашенной воде более 30 минут.