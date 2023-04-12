Как приготовить вкусные блюда для праздничного стола

Пасха — главный праздник всех православных христиан, который в России широко отмечается даже теми людьми, кто не считает себя религиозными.

Фото: Мослента Мослента

В этот день накрывают столы, зовут в гости родственников и друзей, угощают куличами и крашеными куриными яйцами, готовят вкусные праздничные блюда.

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«Мослента» собрала несколько интересных рецептов, которые помогут каждой хозяйке составить по-настоящему оригинальное пасхальное меню.

Смысл празднования Пасхи

Для каждого православного верующего Пасха — главный праздник года. В этот день, согласно Евангелиям, воскрес Иисус Христос, распятый на кресте. Для всех христиан это событие стало подтверждением главной идеи веры: смерти нет, ведь есть жизнь вечная.

В день Воскресения Господня верующие радуются, что своей крестной жертвой Христос искупил их грехи, указал путь к спасению и пообещал им Царствие Небесное. Также в этот день верующие вспоминают о грядущем Втором пришествии Спасителя и Страшном суде.

По традиции, в Великую субботу верующие идут в храм, чтобы освятить традиционные праздничные угощения, которые в день Светлого Христова Воскресения появятся на столах практически в каждом доме — куличи и крашеные в яркие цвета пасхальные яйца. В ночь перед праздником проводится торжественное пасхальное богослужение — всенощная.

Кулинарные пасхальные традиции

Пасха — день праздничный, так что и готовить в этот день не принято. Главная кулинарная пасхальная традиция — сделать все или практически все заранее.

При этом стол на Пасху должен быть богатым, щедрым и разнообразным. Центральное место в пасхальном меню, конечно, занимают традиционные куличи, крашенные в разные цвета яйца и творожные пасхи. Но ими праздничное угощение не ограничивается.

На Пасху принято готовить мясо, блюда и закуски из птицы и рыбы. В качестве гарнира на русский праздничный стол традиционно ставят разного рода каши. Особенной популярностью пользуется гречка. Еще один любимый гарнир — жареный или отварной картофель.

Если обратиться к истории, то раньше в богатых русских семьях праздничное меню состояло из 48 блюд — по одному на каждый день Великого поста. Сегодня, конечно, мало кто может позволить себе такую роскошь, да это и не нужно, если за вашим столом не собирается полсотни гостей.

В качестве десерта, помимо кулича и пасхи, часто готовили фигурную выпечку — плюшки в виде традиционных пасхальных животных: кроликов, различных птиц и ягнят, фигурные имбирные или медовые пряники.

Выбор напитков для праздничного стола зависит от вкусов хозяев дома и их гостей. Традиционно всем присутствующим предлагается чай, но не запрещены и алкогольные напитки. Особенно хорошо подойдет к пасхальному застолью купленное в церкви освященное вино.

В качестве украшения праздничного стола традиционно используются живые цветы. В идеале это должны быть весенние первоцветы, символизирующие обновление, возрождение и надежду на будущее.

Традиционные пасхальные куличи

Сегодня многие хозяйки не готовы тратить время на домашнюю выпечку, поэтому покупают куличи в магазинах. Но, как известно, у них и вкус не тот, и радости от такого праздничного блюда меньше. Совсем другое дело — кулич, сделанный своими руками.

Мослента

Приготовление кулича в домашних условиях займет около трех часов. Испечь его можно в обычной духовке, а рецепт не так сложен, как может показаться.

Для традиционного кулича вам потребуется:

500 миллилитров молока;

1 килограмм муки;

200 граммов сливочного масла

300 граммов сахара;

300 граммов изюма;

1 чайная ложка ванильного сахара;

6 яиц;

12 граммов сухих дрожжей; щепотка соли.

Шаг первый. Для того чтобы ваш кулич получился максимально вкусным и пышным, как можно лучше просейте муку. После этого возьмите пакетик сухих дрожжей и смешайте их с мукой. Дрожжи, как правило, расфасованы в пропорции 12 граммов на килограмм муки. Вам потребуется весь пакетик.

После этого подогрейте молоко и добавьте в получившуюся смесь. Замесите тесто и поставьте в теплое место примерно на полчаса, чтобы дать ему подняться.

Шаг второй. Время заняться яйцами. Необходимо приготовить желтки и белки по отдельности. Желтки смешайте с сахаром. Используйте все 300 граммов. Важно, чтобы в результате получилась белая однородная масса. Белки нужно взбить до пены.

Шаг третий. Когда тесто будет готово, добавьте в него взбитые с сахаром желтки и щепотку соли. Все перемешайте. Сразу после этого добавьте масло, перемешайте снова. И только после этого постепенно замешивайте в тесто белковую пену.

Шаг четвертый. Если у вас еще осталась просеянная мука, самое время добавить ее в получившееся тесто и хорошенько его замесить. Когда оно станет однородным, прикройте его кухонным полотенцем и снова поставьте в теплое место. Пусть оно постоит там хотя бы час, чтобы снова подняться, — оно должно увеличиться примерно в два раза.

Шаг пятый. У вас есть 60 минут, чтобы приготовить все, что необходимо к выпеканию. Начнем с изюма. Его нужно очистить от возможных примесей и пыли, вымыть и залить водой на несколько минут. Лучше не передерживать, четверти часа будет достаточно. После вымачивания изюм необходимо вымыть еще раз, а затем протереть бумажными полотенцами или тканью. После того как все изюминки высохнут, их нужно обвалять в муке.

Шаг шестой. Следите за тестом. Оно не должно быть жидким, но и не допускайте, чтобы оно превратилось в плотную субстанцию, больше подходящую для пирогов. Если тесто готово, нужно добавить в него изюм, замешать и оставить на несколько минут. Пока оно настаивается, есть время заняться формами. Вам потребуется четыре или шесть форм для выпекания кулича. Зависит от предполагаемого размера каждой порции. Все их необходимо смазать сливочным маслом. Если вам больше нравится оливковое, оно тоже подойдет. И не забудьте после этого посыпать формы мукой или манкой, чтобы куличи не пригорели и вы без труда могли их вытащить, когда они будут готовы.

Шаг седьмой. Теперь разложите тесто в подготовленные формы. Постарайтесь, чтобы оно не занимало больше трети объема каждой формы, в противном случае ваши куличи рискуют «убежать» при приготовлении. Когда тесто равномерно распределено, следует подождать еще минут десять, чтобы оно в очередной раз могло подняться.

Шаг восьмой. Пока поднимается тесто, разогрейте духовку до 100 градусов. Оставшимися желтками смажьте их сверху и поставьте в духовку на десять минут. Дальше выпекайте куличи в течение 50 минут при температуре 180 градусов. Этого времени должно хватить, чтобы довести куличи до готовности.

Шаг девятый. Пока куличи готовятся, займемся глазурью. Для этого вам потребуются яичные белки. В них нужно добавить чайную ложку ванильного сахара и взбить получившуюся смесь до белой пены. Когда куличи будут готовы, нужно равномерно покрыть их получившейся глазурью. Если вы хотите дополнительно украсить ваши куличи, на этом этапе можно добавить цукаты или специальные посыпки.

Куличи готовы. Храниться они могут до недели.

Рецепты пасхальных куличей от известных священников

В каждой семье есть свой рецепт настоящего пасхального кулича. И некоторые известные люди готовы ими поделиться.

Настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино Павел Островский и шеф-повар Константин Оганезов предложили свой рецепт праздничного кулича.

Для этого они рекомендуют использовать: килограмм муки, пол-литра теплого молока, 200 граммов сахара, два яйца, 200 миллилитров растопленного сливочного масла, 100 граммов изюма, замоченного накануне, столовую ложку дрожжей и чайную ложку ванилина.

Получившееся тесто шеф-повар и священник предлагают распределить по формам и выпекать в духовке всего полчаса при температуре 180 градусов.

Для глазури же рекомендуется использовать один яичный белок, 200 граммов сахарной пудры и чайную ложку лимонного сока.

Еще одним рецептом пасхального кулича поделилась матушка Алина, супруга московского священника, клирика храма Святого Николая Мирликийского в Отрадном Николая Бабкина.

«Мой рецепт простой, — рассказала она. — Куличи получаются, как у бабушки».

При этом жена священника предупредила: если нужно испечь кулич на небольшую семью, все пропорции лучше уменьшить в два раза.

Итак, вам понадобится: пол-литра молока, 15 яиц, при чем два белка пойдут на глазурь, 22 грамма сухих дрожжей, 2,5 килограмма муки, 450 граммов сахара, 200 граммов сметаны, 400 граммов сливочного масла, чайная ложка соли, ваниль и изюм.

В теплое молоко добавить дрожжи, а потом и муку. Матушка Алина подсказывает, что процесс должен напоминать подготовку теста для оладьев. Получившееся тесто нужно оставить на 20 минут.

Далее взбить яйца с сахаром и добавить в смесь сметану, растопленное сливочное масло, щепотку соли и ваниль. Все это смешать с тестом, после чего замешать его, добавив половину муки и изюм. Замешивать тесто дальше, добавив оставшуюся муку, пока оно не перестанет быть липким. После этого нужно поместить его в подходящую емкость и поставить в теплое место, чтобы оно могло подняться.

Готовое тесто разложить по формам, заполняя менее половины объема, и оставить на 30 минут.

Поднявшееся тесто ставим в духовку и выпекаем при температуре 180 градусов также в течение 30 минут. Важно помнить, что украшать глазурью нужно уже готовые куличи.

Рецепт творожной пасхи

Пасха — еще одно традиционное угощение на праздничном столе, которое готовят из творога и меда. Классический рецепт приготовления блюда довольно прост.

Для него вам потребуется:

500 граммов творога,

два яйца (желтки),

100 граммов сливочного масла,

100 граммов сметаны,

80 граммов сахара,

ванилин,

150 граммов сухофруктов на выбор,

половинка цедры апельсина, но это не обязательный ингредиент.

Для пасхи подходит не любой творог, а только сухой и однородный. В противном случае блюдо может не получиться.

Шаг первый. Поместите творог в подходящую емкость и измельчите до однородной массы. Руками делать это довольно сложно, так что лучше воспользоваться блендером.

Шаг второй. Смешайте творог с яичными желтками, сахаром, сливочным маслом, сметаной и двумя пакетиками ванилина. Масса должна быть однородной. На этом этапе можно добавить для вкуса цедру апельсина.

Шаг третий. Поставить смесь в кастрюле на небольшой огонь. Не позволяя ей подгореть, нужно подождать, пока она станет горячей.

Шаг четвертый. Будущую пасху снять с плиты и дать ей остыть. Нарезать мелкими кусочками сухофрукты и добавить в смесь. Нагреть еще раз. Как только будут появляться пузыри, снять с огня.

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Шаг пятый. Пока смесь остывает, готовим форму для будущей пасхи. Можно взять готовую или использовать для этой цели то, что есть под рукой, например, терку. Изнутри форму лучше проложить марлей, а затем вылить в нее полученную творожную смесь.

Шаг шестой. Форму поместить в емкость узким концом вниз, сверху поставить гнет. Подождать, пока творог начнет выделять жидкость.

Шаг седьмой. В таком виде будущую пасху необходимо на сутки оставить в холодильнике.

Шаг восьмой. Через 24 часа достаньте пасху из холодильника, снимите гнет, откройте марлю, переверните форму на тарелку и аккуратно снимите вместе с марлей. Пасха готова. Осталось только украсить ее.

Украшением для этого блюда может служить как глазурь, которую использовали для кулича, так и горячий шоколад и специальные кондитерские присыпки.

Рецепт сырной пасхи

Есть и более оригинальные рецепты пасхи. Один из них — пасха сырная. Известный кулинар Алла Ковальчук, к примеру, предлагает готовить это блюдо следующим образом.

Для приготовления она советует взять три больших ложки изюма, такое же количество вишни и мелко порезанных сухофруктов, килограмм творога высокой жирности, пять куриных яиц, шесть больших ложек сахара, три ложки манки, два яблока, три ложки измельченных орехов, столько же панировки из сладких сухарей, 150 граммов сметаны и столько же — коньяку.

Сначала нужно замочить вишню и изюм на четверть часа. Для изюма подойдет обычная вода, а вот ягоды лучше всего залить коньяком. Им же стоит залить приготовленную курагу или чернослив, причем кулинар советует предварительно слегка подогреть коньяк. Сухофруктам нужно настояться подольше — около получаса.

Протереть творог через сито и разделить. Часть побольше станет пасхой в виде запеканки, поменьше — пойдет на суфле.

Далее нужно сделать примерно то же, что и в классическом рецепте: смешать творог с желтками, добавить манку и сахар. Затем белки взбить, бросив в них щепотку соли, и добавить в творожную массу в соответствующих пропорциях. Еще одну щепотку соли отправить в каждую емкость с творогом, а потом добавить туда немного ванилина. Замоченный изюм вытащить, чуть просушить и обвалять в манке.

Для сырной запеканки потребуется разъемная форма. Прежде чем наполнить ее творожной массой, смазать стенки маслом и посыпать ванильными сухарями.

Форму для суфле лучше присыпать ореховой крошкой. Противень при этом нужно залить водой до середины. Такая пасха должна выпекаться на водяной бане.

Выпекать два варианта пасхи лучше одновременно. Формы с творогом нужно отправить в духовку и оставить их там на 40 минут при температуре 180 градусов.

Заливку для запеканки можно сделать за пару минут: просто смешать одно яйцо, сметану и большую ложку сахара.

Способы окрашивания пасхальных яиц

Существует множество способов красить куриные яйца на Пасху. Но самое главное — сварить их перед окрашиванием так, чтобы они не треснули. Для этого нужны свежие яйца. Проверить это можно с помощью емкости с водой: свежее яйцо уйдет на дно.

Непосредственно перед варкой лучше, чтобы яйца были комнатной температуры. Также стоит добавить в воду ложку соли.

Когда яйца будут сварены, их скорлупу необходимо обезжирить, промыть водой и высушить. И можно приступать к крашению.

Самый распространенный и традиционный способ окрашивания яиц — с помощью луковой шелухи. Для этого вам понадобится восемь коричневых или красных луковиц на два стакана воды. Шелуху нужно залить водой и поставить на огонь. После того как вода закипит, варите смесь в течение получаса. Отвар должен остыть, после этого можно процедить его через марлю. В окрашенную воду положить яйца и сварить вкрутую.

Мослента

Во время окрашивания можно приложить к яйцу веточку петрушки или укропа, обмотать марлей, а потом сварить в таком импровизированном чехле. У вас получатся пасхальные яйца с растительным орнаментом. Если же перед варкой смочить яйцо, обвалять в рисе, а потом также закрепить его на скорлупе марлей, будут яйца в крапинку.

Яйца можно обмотать кружевными отрезками, наклеить на них полоски скотча или изоленты перед окрашиванием. Так на скорлупе после варки в луковом растворе появятся оригинальные рисунки.

Можно сделать также мраморные яйца. Для этого еще перед варкой их нужно смочить и обвалять в шелухе. Прилипшие частички закрепить с помощью марли, а потом уже отправлять вариться. Можно также добавить при варке немного зеленки. Тогда яйца приобретут зеленовато-коричневый оттенок.

Также для оригинальной окраски можно воспользоваться другими натуральными красителями — например, чаем каркаде. Его нужно залить водой, вскипятить и дать ему остыть. Сваренные отдельно яйца потом следует поместить в холодный каркаде. Через два часа у вас будут пасхальные яйца оригинального голубого оттенка.

Также можно приобрести в любом супермаркете пищевые красители и покрасить яйца перед праздником в любой цвет.

Салаты для пасхального стола

Ни один праздничный стол у нас не обходится без салатов, и Пасха — не исключение. Можно, конечно, предложить гостям что-то совсем простое и традиционное — например, оливье, салат из крабовых палочек и консервированной кукурузы или любой иной вариант с новогоднего стола, все блюда которого так или иначе появляются на столах в самые разные дни.

Но мы хотим предложить вам пару оригинальных, простых и довольно дешевых вариантов пасхальных салатов. Например, вы можете угостить близких и гостей салатом «Гнездо» с морковью по-корейски.

Для этого вам понадобится:

400 граммов куриного филе,

200 граммов шампиньонов,

200 граммов моркови по-корейски,

свежий огурец,

крупная репчатая луковица,

три яйца,

10 помидорок-черри,

майонез,

растительное масло,

соль.

Курицу и яйца сварить заранее до полной готовности. Лук порезать мелкими кубиками, шампиньоны — соломкой. Лук обжарить с небольшим добавлением масла. Как только он станет золотистым, отправляем на ту же сковородку грибы и жарим вместе с луком на сильном огне. После даем остыть.

В это время разбираем курицу на волокна. Режем только самые большие. Измельчаем яйца, режем огурец соломкой, а потом смешиваем все это в салатнике. Когда грибы с луком остынут, отправляем их туда же и перемешиваем. Только после этого добавляем морковь по-корейски и заправляем салат майонезом.

Можно подавать его и так, чтобы этот салат действительно стал «Гнездом», для этого потребуется кулинарное кольцо и стакан. Кольцо ставим на тарелку, на которой будем подавать блюдо на стол, стакан — в центр, и выкладываем салат в форму. После этого убираем дополнительные приспособления. Лопаточкой или ложкой доводим форму до совершенства. В центр выкладываем порезанные пополам помидорки-черри.

Еще один вариант салата — слоеный с плавленым сыром. Он тоже делается довольно быстро и легко, но может удивить гостей.

Для него нужно взять:

картофель,

морковь,

куриные яйца,

маринованный огурец,

зеленый лук,

плавленый сыр,

соль,

перец черный молотый,

майонез.

Количество ингредиентов зависит от вашего вкуса и нужного объема салата. Никаких жестких рамок нет.

Картофель и морковь отварить в мундире. Яйца сварить вкрутую. После этого половину картофеля натереть на терке, выложить на плоскую тарелку, поперчить, добавить щепотку соли и смазать майонезом. Это первый слой. Сверху положить слой из протертого на мелкой терке яйца и снова смазать.

Следующий слой — маринованный огурец: натереть его на крупной терке. При этом лучше, если он будет практически без рассола. На него выложить натертую морковь и промазать майонезом. После этого снова сделать слой с яйцом, а над ним — с картофелем. Последний посыпать зеленым луком.

В финале нужно натереть плавленый сыр на терке и равномерно засыпать им получившийся салат. Убрать на полчаса в холодильник. Готово.

Мясные пасхальные блюда

Пасха — финал Великого поста, поэтому праздничный стол, как правило, украшают мясные блюда. Придумать можно все, что угодно — от куриного филе в панировке для ленивых до рульки и иных кулинарных изысков, для приготовления которых нужно несколько дней.

В качестве оригинального угощения к празднику можно воспользоваться рецептом Юлии Высоцкой и приготовить нежного кролика с грибами в сливочном соусе.

Для порции, рассчитанной на четырех человек, вам потребуется:

шесть ножек кролика,

300 граммов шампиньонов,

200 граммов грибов вешенок,

две горсти белых сухих грибов,

две луковицы лука-шалота,

зубчик чеснока,

200 миллилитров сливок,

150 миллилитров белого сухого вина,

столовая ложка оливкового масла,

столовая ложка сливочного масла,

перец черный свежемолотый,

морская соль.

Шаг первый. Разогреть духовку до температуры 180 градусов. Белые грибы залить водой и дать им некоторое время постоять. Когда размокнут, воду слить и сохранить.

Шаг второй. Режем полукольцами лук-шалот, а чеснок — пластинками.

Шаг третий. Мясо кролика солим и перчим со всех сторон.

Шаг четвертый. Оливковое и сливочное масло отправляем на сковороду, а потом обжариваем на ней кролика, пока мясо не станет золотистым. Выкладываем в форму для запекания, а на той же сковороде обжариваем лук и чеснок. Потом добавляем к ним порезанные шампиньоны и вешенки. Потом режем вымоченные грибы, отправляем к остальным ингредиентам, добавляем вино и воду, оставшуюся от грибов. Солим, перемешиваем, тушим некоторое время.

Шаг пятый. После этого добавляем обжарку к кролику и отправляем в духовку на 40-50 минут, предварительно полив сливками.

Пасхальные напитки

Здесь нет правил. Впрочем, некоторые верующие в этот день ставят на стол купленное в церкви и освященное вино. Хоть Великий четверг уже остался позади, но и в день Пасхи христиане вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус Христос назвал вино своей кровью, а хлеб — телом своим.

В остальном же работают классические правила любого застолья. Белое вино лучше подавать к птице и рыбы, красное — к мясу. Лучше, чтобы на столе была чистая вода. Можно поставить соки или морсы собственного приготовления.