Десерты без сахара могут стать полезной альтернативой привычным сладостям. В них содержится меньше углеводов, благодаря чему можно избежать резкого повышения уровня сахара в крови.

Также десерты без сахара подойдут людям, имеющим различные хронические заболевания, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и аллергию.

На канале Eat&Thin вышло видео с подборкой рецептов десертов без добавления сахара. Сладости без сахара содержат больше полезных ингредиентов, а в их состав входят фрукты, ягоды и орехи.

Подробнее о том, как приготовить десерты без сахара, смотрите в видео.