Один из главных плюсов картофеля – это его универсальность. Ведь картошка прекрасно подходит к мясу, рыбе и овощам. Кроме того, картофель является относительно недорогим продуктом. Его можно найти в любом магазине или на рынке.

Если вы любите картошку и хотите сохранить ее полезные свойства и вкус на долгое время, то стоит обратить внимание на способ приготовления.

Врач Сергей Малоземов рассказал об исследовании, которое доказало, что если отварной картофель поместить в холодильник на несколько часов, то это помогает замедлить процесс превращения крахмала в сложные углеводы и сахара, что делает его более полезным. Получаемый в ходе охлаждения резистентный крахмал превращается в полезные пищевые волокна, улучшая здоровье кишечника.

Подробнее о том, как приготовить полезный картофель, смотрите в видео.