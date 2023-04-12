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Рецепт полезного картофеля: видео

Один из главных плюсов картофеля – это его универсальность. Ведь картошка прекрасно подходит к мясу, рыбе и овощам. Кроме того, картофель является относительно недорогим продуктом. Его можно найти в любом магазине или на рынке.

Если вы любите картошку и хотите сохранить ее полезные свойства и вкус на долгое время, то стоит обратить внимание на способ приготовления.

Врач Сергей Малоземов рассказал об исследовании, которое доказало, что если отварной картофель поместить в холодильник на несколько часов, то это помогает замедлить процесс превращения крахмала в сложные углеводы и сахара, что делает его более полезным. Получаемый в ходе охлаждения резистентный крахмал превращается в полезные пищевые волокна, улучшая здоровье кишечника.

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Подробнее о том, как приготовить полезный картофель, смотрите в видео.

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