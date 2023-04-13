Овсяное банановое печенье: полезный рецепт

Если вы хотите приготовить вкусное и полезное печенье, ознакомьтесь с нашим предложением овсяно-бананового печенья. Кроме того, в них есть корица, ванильная эссенция, мед и масло из семян.
Идеально подходит на завтрак или в качестве полезной закуски.
Если вы хотите приготовить вкусное и полезное печенье, обратите внимание на рецепт овсяного бананового печенья. Этот десерт идеально подходит на завтрак или в качестве полезной закуски.
СОВЕТЫ:
Сбрызнув измельченный банан небольшим количеством лимонного сока, вы не только предотвратите его окисление, но и усилите его вкус.
Не волнуйтесь, если форма вашего печенья не будет идеальной. С овсяными хлопьями это сложно, но так они приобретают более домашний вид.
Когда вы формируете маленькие шарики для приготовления печенья, если хотите, раскатайте их, используя кусок бумаги для выпечки, чтобы ничего не прилипало к рукам. Вы всегда можете немного обрезать контур, если хотите, чтобы они были закругленными.
Выпечка получается быстрой, через 15 минут при температуре 180º печенье готово. Не оставляйте их дольше, иначе они останутся сухими.
В идеале всегда употреблять их в свежем виде, но если у вас остались остатки, храните их в металлической коробке или герметичной банке. В хорошем состоянии они сохранятся около трех дней.
Добавьте сухофрукты. Вы можете пофантазировать, добавив в тесто грецкие орехи, изюм или смородину.
Кухня: шотландская, выпечка, калории: 113, время приготовления: 35:00
Ингредиенты
Как приготовить овсяное банановое печенье:
1. Очистите бананы от кожуры и разомните их вилкой.
2. Смешайте их с овсяными хлопьями, молотым корицей и ванильной эссенцией.
3. Затем добавьте 1 столовую ложку меда и масло из семян.4. Все хорошо перемешайте и немного замесите руками.5. Разогрейте духовку до 180º и положите на противень лист пергаментной бумаги.
6. Разложите небольшие порции овсяного теста отдельно друг от друга и сформируйте из них печенье, помогая себе вилкой или ложкой и слегка растирая их.7. Поставьте противень в духовку и запекайте печенье около 15 минут при температуре 180º до золотистого цвета. Они должны быть хрустящими.8. Подождите, пока печенье остынет, аккуратно отделите его от бумаги и выложите на блюдо. Подавайте, сбрызнув несколькими капельками меда.