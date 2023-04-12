Врач развеял распространенный миф о вреде яичных желтков

Вред яичных желтков сильно преувеличен, утверждает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов. В беседе с «Аргументами и фактами» он развеял распространенный миф о яйцах.

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Врач предупредил, что исключать желтки из рациона — не самая лучшая идея, так как в них содержатся почти все нужные человеку витамины и микроэлементы, за исключением витамина С. Кроме того, они богаты ценными поли- и мононенасыщенными жирами, а протеина в них даже больше, чем в яичных белках.

Помимо этого, по словам Спахова, в желтках есть холин — витаминоподобное вещество, которое необходимо организму для защиты клеток от повреждений, нормального функционирования нервной системы, улучшения обмена веществ и профилактики атеросклероза.