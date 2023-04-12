Диетолог перечислила замедляющие старение изменения в питании

Врач-диетолог Триста Бест перечислила пять привычек, позволяющих продлить молодость за счет снижения риска развития болезней. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!.

© Lenta.ru

По словам Бест, изменения в питании и образе жизни не остановят процесс старения, но способны его замедлить. Она посоветовала соблюдать средиземноморскую диету, предполагающую регулярное употребление в пищу белка и полезных жиров и снижение количества ультрапереработанных продуктов в рационе.

Следующая рекомендация диетолога — ежедневно есть достаточное количество клетчатки и растительной пищи. Бест сослалась на исследование, согласно которому богатые пищевыми волокнами продукты позволят снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже рака. Увеличить количество клетчатки в рационе можно, включив в него больше овощей, фруктов, чечевицы и цельнозернового хлеба.

Также для замедления старения людям необходимо употреблять больше белка, продолжила диетолог. По ее словам, после 30 лет тело начинает терять мышечную массу, причем этот процесс максимально ускоряется к 60 годам. Для поддержания здорового роста мышц необходимы регулярные силовые тренировки в сочетании с диетой, богатой белком. Его источниками специалистка назвала мясо птицы, рыбу, яйца, орехи, греческий йогурт.

Бест рекомендовала не забывать о полезных жирах в питании и по возможности исключить из меню колбасы, бекон, сосиски и другие ультрапереработанные продукты из красного мяса. Это поспособствует профилактике таких возрастных болезней, как диабет, сердечно-сосудистые патологии, рак и ожирение.