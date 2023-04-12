Топ-5 продуктов, которые не стоит есть натощак

Завтрак — важный прием пищи, который запускает метаболические процессы в организме и задает ритм на весь день, но не вся еда натощак несет пользу для человека. О том, какие продукты лучше не есть на голодный желудок и с чего лучше начать день, «Вечерней Москве» рассказала врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Не ешьте это на голодный желудок

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По ее словам, есть группы продуктов, которые лучше исключить из рациона с утра, среди них:

Острое и перченое

— Не стоит есть очень острую или сильно перченую пищу с утра. Это раздражает слизистую оболочку желудка, — пояснила Чернышова.

Сладкое

Не рекомендовано, как рассказала врач, употребление на голодный желудок сладких продуктов — печенья, тортов, конфет или напитков с высоким содержанием сахара.

— Это нарушит обмен глюкозы. Лучше заменить такие продукты на сложные углеводы, пользы от такого завтрака или перекуса будет больше, — рекомендовала нутрициолог.

Спиртное

Алкоголь на голодный желудок приводит к быстрому опьянению, которое трудно контролировать, сказала Чернышова. Также крепкие спиртные напитки раздражают слизистую оболочку желудка.

Кислое

— Такие продукты тоже сильно раздражают оболочку желудка, могут вызвать гастрит или язву, — заметила специалист.

Соки, фреши

В таких напитках много сахара, который быстро усваивается и сильно повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому от них Чернышова рекомендовала отказаться.

Лучшие приемы пищи натощак

Как рассказала врач, вариантов завтрака или правильного перекуса очень много. Лучше отдавать предпочтение пище, которая не раздражает желудок и не содержит в составе простых углеводов и сахара.

Каши — они обволакивают стенки желудка. Такая еда полезна при гастритах или воспалениях.Белковые и молочные продукты — этот вариант пищи на голодный желудок тоже является полезным, но важно, чтобы творог и йогурт были с минимальным содержанием сахара, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови.Кофе и чай — если человек не имеет проблем с желудком, то чашка кофе на голодный желудок не будет во вред, но заменять прием пищи напитком полностью не стоит.