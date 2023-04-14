Названы вызывающие деменцию продукты

Газировка, хлебобулочные изделия и пицца влияют на мозг и приводят к преждевременной смерти. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Annals of Neurology.

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Отмечается, что ученые проводили опыты с крысами. Грызунов кормили раствором из комбинации определенных продуктов. В результате животные перестали ориентироваться в лабиринте, что говорит о потере памяти.

По итогам исследования, первое место заняла газировка. В течение десяти лет ученые наблюдали за 4300 испытуемыми, которые пили много газированных напитков, — у большинства из них газировка вызвала деменцию.