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2 часа назад

Как выбрать зеленый чай: рекомендации экспертов

СОВА

По словам экспертов, у зелёного чая очень много полезных свойств. Например, он активирует мозговую деятельность благодаря кофеину, улучшает память, помогает при похудении, снижает развитие рака, а также препятствует образованию атеросклеротических бляшек и сужению сосудов.

Как выбрать зеленый чай: рекомендации экспертов
Фото: СОВАСОВА

Однако у напитка есть и побочные эффекты.

Специалисты перечислили:

зелёный чай в большом количестве приводит к высокому уровню тревожности;

вступает в конфликт с коагулянтами и снижает их действие;

повышает давление;

увеличивает нагрузку на почки.

Эксперты составили инструкцию по выбору качественного зелёного чая.

В первую очередь они рекомендуют обратить внимание на сборку чая. Лучший будет собран в Китае. Наиболее качественные сорта - Би Ло Чунь, Лун Цзинь и Маофэн.

Кроме того, у всех чайных листьев должен быть одинаковый, при этом насыщенный зелёный цвет.

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