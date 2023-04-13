Как выбрать зеленый чай: рекомендации экспертов

По словам экспертов, у зелёного чая очень много полезных свойств. Например, он активирует мозговую деятельность благодаря кофеину, улучшает память, помогает при похудении, снижает развитие рака, а также препятствует образованию атеросклеротических бляшек и сужению сосудов.
Однако у напитка есть и побочные эффекты.
Специалисты перечислили:
зелёный чай в большом количестве приводит к высокому уровню тревожности;
вступает в конфликт с коагулянтами и снижает их действие;
повышает давление;
увеличивает нагрузку на почки.
Эксперты составили инструкцию по выбору качественного зелёного чая.
В первую очередь они рекомендуют обратить внимание на сборку чая. Лучший будет собран в Китае. Наиболее качественные сорта - Би Ло Чунь, Лун Цзинь и Маофэн.
Кроме того, у всех чайных листьев должен быть одинаковый, при этом насыщенный зелёный цвет.