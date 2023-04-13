$82.09-0.0989.76+0.03

Пасха-2023: как запрещено и как правильно красить яйца

Кулич является самым древним из пасхальных кушаний. Еще одно традиционное пасхальное блюдо так и называется – пасха. Это творог или сметана с яйцами, спрессованные в виде усеченной пирамидки. На боковых ее сторонах изображается крест и буквы «ХВ», что означает «Христос Воскресе». Такая творожная пасха является символом живоносного Гроба Господня. Подробнее читайте в нашем материале.

Пасха-2023: как запрещено и как правильно красить яйца
© VN.ru

Обычай красить на Пасху куриные яйца связан со святой Марией Магдалиной. Некогда богатая Мария после воскресения Христа настолько прониклась этим величайшим событием, что распродав все, что имела, отправилась в другие страны свидетельствовать об этом чуде. Так она прибыла в Рим к императору Тиверию, который знал эту некогда богатую женщину и потому согласился принять ее.

Видео дня

Обычай требовал преподнести императору какой-либо подарок, но у обедневшей к тому времени Марии Магдалины было только куриное яичко, которое она и подарила императору со словами: «Христос воскрес!» На что Тиверий ответил, что воскресение человека из мертвых невозможно, как и изменение цвета этого яйца. И тут на глазах изумленного императора белое яйцо стало менять свой цвет и побагровело.

Пасхальные традиции-2023

Насколько это предание соответствует истине – неизвестно, но куриное яйцо, окрашенное в красный цвет, издревле считается одним из символов христианской Пасхи. Даже атрибут западной пасхальной традиции – пасхальный кролик, который является символом плодородия, и тот несет яйца. На Руси же яйца к Пасхе хранили в прохладном месте в течение всего 48-дневного предпасхального поста и красили их в Великий четверг, который в народе называли Чистым. То есть хозяйки в прежние времена успевали в этот день и причаститься в храме, и порядок в доме навести, и яйца покрасить. Яиц же было такое количество, что в пасхальные дни русский народ забавлялся тем, что выходил на состязание – чье яйцо окажется более крепким. Взрослые мужики стукались куриными яйцами с противником и в случае победы забирали у того его яйцо. Как правило, рядом со взрослыми стояли дети и в случае победы их родителя собирали битые яйца.

В какой цвет красить яйца на Пасху-2023

Хотя красный цвет и преобладал в раскраске пасхальных яиц и все отваривали яйца в обычной луковой шелухе, многие старались уйти от стереотипов и внести какое-то разнообразие в раскраску. Наиболее распространенным методом была варка в свекольной воде, и яйца тогда приобретали своеобразный «свекольный» цвет. А некоторые любители перед варкой яиц укутывали их в марлю, обсыпанную зернами риса. Получались красивые яйца в крапинку.

Кстати, яйца зеленые, синие и прочих цветов верующие люди пасхальными не признают.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий