Диетолог оценила опасность радиации в бананах

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам, опасна ли для здоровья радиация в бананах.
В беседе с журналистами медик отметила, что плоды этого растения считаются радиоактивным из-за содержания в них изотопа калий-40. По словам врача, чтобы радиоактивный элемент навредил здоровью, человеку необходимо съесть около 1,5 тонны бананов. Об этом пишет издание "Москва 24".
– В одном банане доза радиации совсем небольшая. Мы столько бананов не съедим, чтобы нанести себе какой-то более-менее ощутимый вред, – цитирует СМИ Соломатину.
Диетолог посоветовала не бояться получить опасную дозу радиации от употребления этого продукта.