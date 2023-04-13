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1 час назад

Российский диетолог оценила опасность радиации в бананах

Vse42.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам, опасна ли для здоровья радиация в бананах.

Диетолог оценила опасность радиации в бананах
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик отметила, что плоды этого растения считаются радиоактивным из-за содержания в них изотопа калий-40. По словам врача, чтобы радиоактивный элемент навредил здоровью, человеку необходимо съесть около 1,5 тонны бананов. Об этом пишет издание "Москва 24".

– В одном банане доза радиации совсем небольшая. Мы столько бананов не съедим, чтобы нанести себе какой-то более-менее ощутимый вред, – цитирует СМИ Соломатину.

Диетолог посоветовала не бояться получить опасную дозу радиации от употребления этого продукта.

Еда,Елена Соломатина,
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