Диетолог оценила опасность радиации в бананах

В беседе с журналистами медик отметила, что плоды этого растения считаются радиоактивным из-за содержания в них изотопа калий-40. По словам врача, чтобы радиоактивный элемент навредил здоровью, человеку необходимо съесть около 1,5 тонны бананов. Об этом пишет издание "Москва 24".