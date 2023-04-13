Самые необычные рецепты куличей на Пасху
В 2023 году православная Пасха выпадает на воскресенье, 16 апреля. Одним из главных символов этого праздника является кулич.
Согласно традиции, его выпечкой можно начинать заниматься с Чистого четверга (13 апреля – в этом году).
Москва 24 собрала рецепты необычных куличей, которые можно легко сделать самостоятельно дома.
С шоколадом
Этот вариант подойдет для сладкоежек и будет отличаться от традиционных куличей не только шоколадным вкусом, но и пышным мякишем.
Ингредиенты:
- молоко – 250 граммов;
- мука – 350 граммов;
- какао – 50 граммов;
- масло сливочное – 100 граммов;
- сахар – 150 граммов;
- желтки – 2 штуки;
- дрожжи – 15 граммов;
- клюква сушеная – 90 граммов;
- грецкий орех – 100 граммов;
- шоколад темный – 150 граммов;
- цедра апельсина – 30 граммов;
- карамель готовая – 100 граммов.
Рецепт приготовления:
- Сахар, дрожжи, 50 граммов муки и молоко тщательно перемешать и оставить смесь до того момента, как она начнет подниматься.
- Затем добавить какао, сливочное масло, оставшуюся муку и желтки.
- Снова хорошо перемешать. Когда полученная масса настоится, вылить ее в формы и отправить в духовку на 20 минут. Выпекать при температуре 180 градусов.
- В это время темный шоколад нужно растопить на водяной бане и, как только куличи будут готовы, полить их сверху.
С клюквой и виски
Для уставших от традиционных куличей и ищущих новые вкусы подойдет выпечка с клюквой и виски.
Ингредиенты:
- прессованные дрожжи – 100 граммов;
- молоко – 350 миллилитров;
- сметана – 300 граммов;
- сливочное масло – 300 граммов;
- сахар – 3 чашки;
- вяленая клюква – 200 граммов;
- светлый изюм – 100 граммов;
- яичные желтки – 8 штук;
- соль – 1/3 чайной ложки;
- мука – 1,8 килограмма;
- виски – 50 миллилитров;
- экстракт – ароматизатор "Ром" – 5 миллилитров.
Рецепт приготовления:
- Дрожжи добавить в теплое молоко, туда же по ложке сахара и муки. Все перемешать, накрыть крышкой и убрать в теплое место без сквозняков.
- Растопить масло, в него ввести соль, сметану, сахар, желтки и ароматизатор.
- Клюкву замочить в виски.
- После того как первая смесь поднялась, соединить ее с желтками и замесить, подсыпая муку. Затем накрыть емкость с тестом крышкой и отставить в тепло на два часа (по мере необходимости его можно обминать).
- После этого добавить клюкву, виски и изюм. Снова замесить тесто и отправить его отдыхать на пару часов.
- Далее выложить все в форму, обсыпанную мукой, заполнив ее наполовину.
- Выпекать необходимо 10 минут при температуре 190 градусов, затем до готовности при 160 градусах.
- Последний штрих – украсить готовый кулич глазурью.
Глазурь:
На один белок потребуется примерно стакан сахара и пол чайной ложки лимонного сока. Также в глазурь можно добавить немного экстракта ванили – это придаст ей приятный аромат.
Кулич по-итальянски
Кулич "Коломба" ежегодно пекут на Пасху в Италии. Чаще всего его делают в форме голубки как символ мира. Тесто такого кулича, в отличие от обычного, получается легче и воздушнее.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 350 граммов;
- яйца – 3 штуки;
- сахар – 150 граммов;
- разрыхлитель – пакетик;
- миндаль – горсть;
- апельсин (цедра) – 1 штука;
- лимон (цедра) – 1 штука;
- ром – 90 миллилитров;
- миндальная эссенция – 1 чайная ложка;
- молоко – 170 миллилитров;
- цукаты, изюм, шоколад – по вкусу.
Рецепт приготовления:
- Отделите желтки от белков. Взбейте первые с сахаром, а последние – в густую пену.
- Затем в желтки добавьте муку, молоко и ром. Замесите тесто и введите разрыхлитель.
- Добавьте миндаль, цукаты, цедру апельсина и лимона, а также миндальную эссенцию.
- Смешайте взбитые белки с получившимся тестом.
- Смажьте форму растительным маслом. Выложите тесто в нее и выпекайте на протяжении 40 минут при температуре 180 градусов.
С медом
Этот кулич получается ароматным и очень пышным. В него также можно добавить вымоченные в коньяке цукаты.
Ингредиенты:
- яйца – 4 штуки;
- сахар – столовая ложка;
- пшеничная мука – 600 граммов;
- теплая вода – 180 миллилитров;
- сухие дрожжи – 10 граммов;
- жидкий мед – 100 граммов;
- горький шоколад – плитка;
- сливочное масло – 30 граммов;
- изюм по вкусу и яичный желток для смазывания шапочки кулича.
Рецепт приготовления:
- Высыпать в кастрюлю дрожжи и две столовые ложки муки.
- Отдельно развести теплую воду и сахар.
- Обе смеси тщательно перемешать и оставить на 15 минут в теплом месте.
- Затем в миске взбить яйца, туда же добавить жидкий мед. Влить все в смесь в кастрюле.
- После добавить туда топленое масло и изюм.
- Оставшуюся просеянную муку также ввести в смесь.
- Далее накрыть тесто полотенцем и оставить его на полтора часа.
- Затем выложить все в форму, заполнив ее наполовину, и оставить еще на час.
- Когда кулич поднимется, смазать его желтком.
- В разогретой до 180 градусов духовке выпекать около часа, до готовности.
- На медленном огне до однородной массы растопить шоколад и сливочное масло, после смазать смесью готовый кулич.