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Самые необычные рецепты куличей на Пасху

В 2023 году православная Пасха выпадает на воскресенье, 16 апреля. Одним из главных символов этого праздника является кулич.

Самые необычные рецепты куличей на Пасху
© Сетевое издание m24.ru

Согласно традиции, его выпечкой можно начинать заниматься с Чистого четверга (13 апреля – в этом году).

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Москва 24 собрала рецепты необычных куличей, которые можно легко сделать самостоятельно дома.

С шоколадом

Этот вариант подойдет для сладкоежек и будет отличаться от традиционных куличей не только шоколадным вкусом, но и пышным мякишем.

Ингредиенты:

  • молоко – 250 граммов;
  • мука – 350 граммов;
  • какао – 50 граммов;
  • масло сливочное – 100 граммов;
  • сахар – 150 граммов;
  • желтки – 2 штуки;
  • дрожжи – 15 граммов;
  • клюква сушеная – 90 граммов;
  • грецкий орех – 100 граммов;
  • шоколад темный – 150 граммов;
  • цедра апельсина – 30 граммов;
  • карамель готовая – 100 граммов.

Рецепт приготовления:

  1. Сахар, дрожжи, 50 граммов муки и молоко тщательно перемешать и оставить смесь до того момента, как она начнет подниматься.
  2. Затем добавить какао, сливочное масло, оставшуюся муку и желтки.
  3. Снова хорошо перемешать. Когда полученная масса настоится, вылить ее в формы и отправить в духовку на 20 минут. Выпекать при температуре 180 градусов.
  4. В это время темный шоколад нужно растопить на водяной бане и, как только куличи будут готовы, полить их сверху.

С клюквой и виски

Для уставших от традиционных куличей и ищущих новые вкусы подойдет выпечка с клюквой и виски.

Ингредиенты:

  • прессованные дрожжи – 100 граммов;
  • молоко – 350 миллилитров;
  • сметана – 300 граммов;
  • сливочное масло – 300 граммов;
  • сахар – 3 чашки;
  • вяленая клюква – 200 граммов;
  • светлый изюм – 100 граммов;
  • яичные желтки – 8 штук;
  • соль – 1/3 чайной ложки;
  • мука – 1,8 килограмма;
  • виски – 50 миллилитров;
  • экстракт – ароматизатор "Ром" – 5 миллилитров.

Рецепт приготовления:

  1. Дрожжи добавить в теплое молоко, туда же по ложке сахара и муки. Все перемешать, накрыть крышкой и убрать в теплое место без сквозняков.
  2. Растопить масло, в него ввести соль, сметану, сахар, желтки и ароматизатор.
  3. Клюкву замочить в виски.
  4. После того как первая смесь поднялась, соединить ее с желтками и замесить, подсыпая муку. Затем накрыть емкость с тестом крышкой и отставить в тепло на два часа (по мере необходимости его можно обминать).
  5. После этого добавить клюкву, виски и изюм. Снова замесить тесто и отправить его отдыхать на пару часов.
  6. Далее выложить все в форму, обсыпанную мукой, заполнив ее наполовину.
  7. Выпекать необходимо 10 минут при температуре 190 градусов, затем до готовности при 160 градусах.
  8. Последний штрих – украсить готовый кулич глазурью.

Глазурь:

На один белок потребуется примерно стакан сахара и пол чайной ложки лимонного сока. Также в глазурь можно добавить немного экстракта ванили – это придаст ей приятный аромат.

Кулич по-итальянски

Кулич "Коломба" ежегодно пекут на Пасху в Италии. Чаще всего его делают в форме голубки как символ мира. Тесто такого кулича, в отличие от обычного, получается легче и воздушнее.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 350 граммов;
  • яйца – 3 штуки;
  • сахар – 150 граммов;
  • разрыхлитель – пакетик;
  • миндаль – горсть;
  • апельсин (цедра) – 1 штука;
  • лимон (цедра) – 1 штука;
  • ром – 90 миллилитров;
  • миндальная эссенция – 1 чайная ложка;
  • молоко – 170 миллилитров;
  • цукаты, изюм, шоколад – по вкусу.

Рецепт приготовления:

  1. Отделите желтки от белков. Взбейте первые с сахаром, а последние – в густую пену.
  2. Затем в желтки добавьте муку, молоко и ром. Замесите тесто и введите разрыхлитель.
  3. Добавьте миндаль, цукаты, цедру апельсина и лимона, а также миндальную эссенцию.
  4. Смешайте взбитые белки с получившимся тестом.
  5. Смажьте форму растительным маслом. Выложите тесто в нее и выпекайте на протяжении 40 минут при температуре 180 градусов.

С медом

Этот кулич получается ароматным и очень пышным. В него также можно добавить вымоченные в коньяке цукаты.

Ингредиенты:

  • яйца – 4 штуки;
  • сахар – столовая ложка;
  • пшеничная мука – 600 граммов;
  • теплая вода – 180 миллилитров;
  • сухие дрожжи – 10 граммов;
  • жидкий мед – 100 граммов;
  • горький шоколад – плитка;
  • сливочное масло – 30 граммов;
  • изюм по вкусу и яичный желток для смазывания шапочки кулича.

Рецепт приготовления:

  1. Высыпать в кастрюлю дрожжи и две столовые ложки муки.
  2. Отдельно развести теплую воду и сахар.
  3. Обе смеси тщательно перемешать и оставить на 15 минут в теплом месте.
  4. Затем в миске взбить яйца, туда же добавить жидкий мед. Влить все в смесь в кастрюле.
  5. После добавить туда топленое масло и изюм.
  6. Оставшуюся просеянную муку также ввести в смесь.
  7. Далее накрыть тесто полотенцем и оставить его на полтора часа.
  8. Затем выложить все в форму, заполнив ее наполовину, и оставить еще на час.
  9. Когда кулич поднимется, смазать его желтком.
  10. В разогретой до 180 градусов духовке выпекать около часа, до готовности.
  11. На медленном огне до однородной массы растопить шоколад и сливочное масло, после смазать смесью готовый кулич.
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