Как красиво покрасить яйца к Пасхе

Россиянам раскрыли 5 способов окрашивания яиц, которые придадут им оригинальный вид.

© РИА "ФедералПресс"

Среди них – эффект мрамора и разноцветные узоры.

Читайте и пробуйте.

Мрамор

Чтобы скорлупа пасхальных яиц стала мраморной, понадобится зеленка, шелуха от лука, вода, марля или ненужные капроновые колготки. Обваляйте яйца в луковой шелухе – чтобы она прилипла, предварительно намочите скорлупу. Важно, чтобы она была белая. Затем положите каждое яйцо с шелухой в марлю или капроновые колготки, завяжите, опустите в кастрюлю с водой. В нее нужно добавить зеленку – количество следует регулировать по насыщенности цвета. Как правило, варка яиц занимает около 15 минут. Спустя это время их можно вытаскивать и очищать от шелухи. Кастрюлю можно отмыть от зеленки перекисью водорода или хлоргексидином – оба средства продаются в аптеках.

Радуга

Сделать яйца всех цветов радуги помогут восковые мелки. Кроме них вам понадобится терка. Натрите мелки разных цветов, обваляйте в них горячие яйца. Воск начнет таять, а скорлупа окрасится.

Декупаж

Это техника преображения предметов с помощью картинок, вырезанных, например, с бумажных салфеток. Создает иллюзию, будто это настоящие рисунки. С помощью декупажа яйца можно украсить цветами или любыми другими акцентами. Для этого берем салфетку с принтом, вырезаем рисунок и приклеиваем его с помощью сырого яичного белка. На высыхание понадобится около двух часов, пишет «Тульская служба новостей».

Окрашивание капустой и куркумой

Еще два способа окрашивания яиц понравятся любителям минимализма и натуральности. Для первого необходима краснокочанная капуста – выжимаем сок, добавляем немного уксуса, опускаем в полученную жидкость вареные яйца. Спустя ночь яйца приобретут яркий голубой цвет.