Диетолог Соломатина объяснила, где лучше всего хранить крашеные яйца
Крашеные пасхальные яйца предпочтительнее хранить в холодильнике. Почему он подходит для этого лучше всего, NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.
В холодильнике крашеные яйца не потеряют качество и не испортятся до трех недель. Для этого необходимо, чтобы они оставались в скорлупе. Их также не рекомендуется хранить нарезанными, поскольку в такой форме срок годности уменьшится.
Как и обычные вареные яйца, пасхальное угощение можно хранить без холодильника, но не более одного или двух дней.Елена СоломатинаВрач-диетолог
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