Крашеные пасхальные яйца предпочтительнее хранить в холодильнике. Почему он подходит для этого лучше всего, NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина .

В холодильнике крашеные яйца не потеряют качество и не испортятся до трех недель. Для этого необходимо, чтобы они оставались в скорлупе. Их также не рекомендуется хранить нарезанными, поскольку в такой форме срок годности уменьшится.