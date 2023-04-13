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Диетолог Соломатина объяснила, где лучше всего хранить крашеные яйца

Крашеные пасхальные яйца предпочтительнее хранить в холодильнике. Почему он подходит для этого лучше всего, NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

В холодильнике крашеные яйца не потеряют качество и не испортятся до трех недель. Для этого необходимо, чтобы они оставались в скорлупе. Их также не рекомендуется хранить нарезанными, поскольку в такой форме срок годности уменьшится.

Как и обычные вареные яйца, пасхальное угощение можно хранить без холодильника, но не более одного или двух дней.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Когда нужно печь куличи и красить яйца на Пасху

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