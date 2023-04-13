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Как сварить яйцо пашот в пакете

Пашот — это приготовленное в кипящей воде без скорлупы яйцо. Его кладут сверху тостов на завтрак или, например, в боулы. Приготовление пашота требует, если не мастерства, то точно большого количества практики. Обычно для этого нужно налить в воду уксус и сделать воронку. Звучит легко, но на самом деле сварить яйцо пашот с первого раза — задача не из простых.

Как сварить яйцо пашот в пакете
© Unsplash.com

Однако есть лайфхак, который поможет сделать это с минимальными усилиями и хорошим результатом. Какой? Рассказываем в материале "Рамблера".

Для приготовления пашота вам понадобится обычный полиэтиленовый пакет или пакет для запекания. Если у вас обычный пакет, разорвите его, чтобы получился квадрат, и положите в миску, если для запекания — сверните его по бокам так, чтобы получилось подобие тарелки.

Кадр из видео

Смажьте пакет подсолнечным маслом и разбейте в него яйцо. Важно, чтобы желток остался цельным, иначе придется все делать заново. Закрутите пакет так, чтобы получилась форма яйца, и завяжите сверху узел.

Как покрасить яйца вином

Дождитесь, пока в кастрюле закипит вода, и опустите туда мешочек. Варите на сильном огне около четырех минут, а затем достаньте, срежьте узелок и аккуратно выньте яйцо. Все, пашот готов!

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