Как правильно хранить куличи и сколько времени они остаются свежими

Пасха – один из тех праздников, который отмечается в строгом соответствии с традициями, и мало кому хочется от них отступать, поэтому без пасхальных куличей не обходится практически ни одна семья. Причем многие предпочитают печь их самостоятельно, а не покупать в магазине. И, конечно, важно знать, как правильно хранить куличи, чтобы они как можно дольше оставались свежими.
«Рамблер» рассказывает, что нужно делать, чтобы сохранить пасхальные куличи свежими и красивыми.
Вообще куличи могут оставаться мягкими довольно долго, и тому есть несколько причин:
Прежде чем убирать кулич на хранение, ему нужно дать полностью остыть. Так как тесто достаточно тяжелое, внутри оно может долго оставаться теплым, поэтому убирать куличи можно не раньше, чем через пять часов.
Как правило, куличи пекут в четверг, а иногда и раньше, а значит нужно несколько дней их хранить так, чтобы они не зачерствели к Пасхе. Особенно, если вы любите печь не один большой кулич, а несколько маленьких, которыми потом будете угощать близких.
Первое, что нужно сделать, когда достанете куличи из духовки, слегка сбрызнуть их водой или пройтись по макушкам влажными руками, а затем накрыть чистым хлопковым полотенцем. Дальше – дождитесь, пока кулич полностью остынет. Это очень важно, иначе он может заплесневеть. Хранить куличи можно любым из предложенных способов.
Полностью остывшие куличи поставьте в эмалированные кастрюли и накройте крышкой. Если хочется усилить эффект, поместите их в полиэтиленовые пакеты либо оберните пищевой пленкой. Важно, чтобы глазурь не прилипла к пакету. О том, как приготовить быстросохнущую глазурь для кулича, мы писали.
Если в холодильнике есть место, точно так же поместите куличи в пакеты и поставьте на полку, которая дальше всех находится от отделения, где хранятся овощи. Это нужно, чтобы куличи не набрали лишнюю влагу и не заплесневели раньше времени.
Это самый надежный способ сохранить куличи свежими и мягкими на самый долгий срок. Пропитайте марлю коньяком или ромом, оберните ей каждый куличик, поместите в полиэтиленовый пакет и уберите в прохладное место. Так куличи могут сохранять свежесть и мягкость до трех недель.