Как правильно хранить куличи и сколько времени они остаются свежими

Пасха – один из тех праздников, который отмечается в строгом соответствии с традициями, и мало кому хочется от них отступать, поэтому без пасхальных куличей не обходится практически ни одна семья. Причем многие предпочитают печь их самостоятельно, а не покупать в магазине. И, конечно, важно знать, как правильно хранить куличи, чтобы они как можно дольше оставались свежими.

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«Рамблер» рассказывает, что нужно делать, чтобы сохранить пасхальные куличи свежими и красивыми.

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Как правильно подготовить куличи к хранению

Вообще куличи могут оставаться мягкими довольно долго, и тому есть несколько причин:

Состав теста – чем больше яиц и масла, тем дольше сдоба не черствеет, выбирайте соответствующий этому критерию рецепт, еще есть рецепты теста для куличей с водкой, алкоголь также добавляет мягкости и предотвращает быстрое зачерствение,

Дрожжи – лучше использовать свежие дрожжи, а не сухие, если печете кулич сильно заранее,

Глазурь – плотная шапочка из глазури помогает куличу дольше оставаться мягким.

Прежде чем убирать кулич на хранение, ему нужно дать полностью остыть. Так как тесто достаточно тяжелое, внутри оно может долго оставаться теплым, поэтому убирать куличи можно не раньше, чем через пять часов.

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Способы хранения пасхальных куличей

Как правило, куличи пекут в четверг, а иногда и раньше, а значит нужно несколько дней их хранить так, чтобы они не зачерствели к Пасхе. Особенно, если вы любите печь не один большой кулич, а несколько маленьких, которыми потом будете угощать близких.

Первое, что нужно сделать, когда достанете куличи из духовки, слегка сбрызнуть их водой или пройтись по макушкам влажными руками, а затем накрыть чистым хлопковым полотенцем. Дальше – дождитесь, пока кулич полностью остынет. Это очень важно, иначе он может заплесневеть. Хранить куличи можно любым из предложенных способов.

В эмалированной кастрюле

Полностью остывшие куличи поставьте в эмалированные кастрюли и накройте крышкой. Если хочется усилить эффект, поместите их в полиэтиленовые пакеты либо оберните пищевой пленкой. Важно, чтобы глазурь не прилипла к пакету. О том, как приготовить быстросохнущую глазурь для кулича, мы писали.

В холодильнике

Если в холодильнике есть место, точно так же поместите куличи в пакеты и поставьте на полку, которая дальше всех находится от отделения, где хранятся овощи. Это нужно, чтобы куличи не набрали лишнюю влагу и не заплесневели раньше времени.

С помощью коньяка и рома