$81.68-0.4290.00+0.24

Профессиональные шефы рассказали, чем заменить изюм в куличе

Шеф-кондитер ресторанов Maroon и Meraki Александр Довлетов и шеф-повар бара-ресторана MO friends bar&dining Сергей Кузнецов рассказали какую начинку выбрать для кулича изданию «Газете.Ru».

Профессиональные шефы рассказали, чем заменить изюм в куличе
© © Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

В пасхальную выпечку традиционно добавляют сухофрукты, цукаты, изюм, орехи. Однако профессиональные шефы советуют отойти от традиции и попробовать выпекать куличи, добавляя

кусочки шоколадка, протертый с медом мак и свежие фрукты (манго, ананас, банан) или даже оливки. Привычную корицу и имбирь можно заменить лавандой. Такой совет дал шеф-повар бара-ресторана MO friends bar&dining Сергей Кузнецов.

Шеф-повар Александр Довлетов посоветовал попробовать куличи с жидкой начинкой — сливочная карамель с цедрой цитрусовых или ванильный крем. Тем, кто предпочитает классику, можно смешать черный и белый изюм, апельсиновые и лимонные цукаты, предварительно замоченные в сиропе с корицей, ванилью и бадьяном.

Когда нужно печь куличи и красить яйца на Пасху

Ранее мы писали о том, как быстро и просто приготовить кулич.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий