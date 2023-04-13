Профессиональные шефы рассказали, чем заменить изюм в куличе

Шеф-кондитер ресторанов Maroon и Meraki Александр Довлетов и шеф-повар бара-ресторана MO friends bar&dining Сергей Кузнецов рассказали какую начинку выбрать для кулича изданию «Газете.Ru».

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В пасхальную выпечку традиционно добавляют сухофрукты, цукаты, изюм, орехи. Однако профессиональные шефы советуют отойти от традиции и попробовать выпекать куличи, добавляя

кусочки шоколадка, протертый с медом мак и свежие фрукты (манго, ананас, банан) или даже оливки. Привычную корицу и имбирь можно заменить лавандой. Такой совет дал шеф-повар бара-ресторана MO friends bar&dining Сергей Кузнецов.

Шеф-повар Александр Довлетов посоветовал попробовать куличи с жидкой начинкой — сливочная карамель с цедрой цитрусовых или ванильный крем. Тем, кто предпочитает классику, можно смешать черный и белый изюм, апельсиновые и лимонные цукаты, предварительно замоченные в сиропе с корицей, ванилью и бадьяном.