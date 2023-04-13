$81.68-0.4290.00+0.24
9 минут назад

Диетолог Кабанов: магазинные пельмени опасны из-за высокого содержания соли и насыщенных жиров

Секрет Фирмы

Если соединить кусочки мяса и теста, то можно получить блюдо, которое обожает почти каждый житель России, – вкусные пельмешки. Их, безусловно, лучше делать дома, где человек может добавить в блюдо столько мяса и приправ, сколько ему требуется. Магазинные же пельмени – особый случай, их постоянно пичкают веществами, которые в больших количествах опасны для здоровья. Подробно об этом написала «Газета.Ru».

Диетолог: магазинные пельмени опасны
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как рассказал изданию заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант Алексей Кабанов, при выборе пельменей нужно внимательно осмотреть этикетку, изучив состав начинки, добавки и пропорции теста.

Насыщенные жиры Специалист отметил, что мясо, хоть курицы, хоть свиньи, богато белком, железом и другими полезными веществами. Однако в нём также есть насыщенные жиры, с которыми в рационе лучше не перебарщивать.

«В противном случае регулярное употребление продукта может привести к повышению уровня холестерина и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», – пояснил Кабанов.

Переизбыток соли Диетолог добавил, что в пельмени регулярно кладут очень много соли, а это жутко вредно. Если постоянно есть пересоленную пищу, то у вас может подскочить артериальное давление, а то и вовсе разовьётся гипертония.

Замена мясным пельменям

В целом можно попробовать заменить пельмени с мясной начинкой на рыбные или те, что готовят с растительным мясом – соей или каким-то другим. В таком блюде будет больше полезных веществ, вроде жиров омега-3, и меньше вредных.

Ранее «Секрет» рассказывал , на что стоит обратить внимание при покупке магазинных блинчиков. Их производители тоже любят схитрить, когда создают свои блюда.

Еда,Алексей Кабанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий