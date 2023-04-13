Диетолог: магазинные пельмени опасны

Если соединить кусочки мяса и теста, то можно получить блюдо, которое обожает почти каждый житель России, – вкусные пельмешки. Их, безусловно, лучше делать дома, где человек может добавить в блюдо столько мяса и приправ, сколько ему требуется. Магазинные же пельмени – особый случай, их постоянно пичкают веществами, которые в больших количествах опасны для здоровья. Подробно об этом написала «Газета.Ru».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как рассказал изданию заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог-консультант Алексей Кабанов, при выборе пельменей нужно внимательно осмотреть этикетку, изучив состав начинки, добавки и пропорции теста.

Насыщенные жиры Специалист отметил, что мясо, хоть курицы, хоть свиньи, богато белком, железом и другими полезными веществами. Однако в нём также есть насыщенные жиры, с которыми в рационе лучше не перебарщивать.

«В противном случае регулярное употребление продукта может привести к повышению уровня холестерина и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», – пояснил Кабанов.

Переизбыток соли Диетолог добавил, что в пельмени регулярно кладут очень много соли, а это жутко вредно. Если постоянно есть пересоленную пищу, то у вас может подскочить артериальное давление, а то и вовсе разовьётся гипертония.

Замена мясным пельменям

В целом можно попробовать заменить пельмени с мясной начинкой на рыбные или те, что готовят с растительным мясом – соей или каким-то другим. В таком блюде будет больше полезных веществ, вроде жиров омега-3, и меньше вредных.