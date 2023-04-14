Врач предупредила о вреде поздних завтраков для стройности фигуры

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о риске набора лишнего веса из-за выбора неподходящего времени для завтрака.
В беседе с журналистами российский медик отметила, что первый прием пищи "настраивает" метаболизм на весь предстоящий день, поэтому если человек поздно поест, то организм начнет копить энергию. По словам эксперта, поздние завтраки способны спровоцировать набор лишнего веса, передает радио Sputnik.
– Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день, – цитирует СМИ врача.
Чтобы избежать неприятных последствий для фигуры, Королева посоветовала завтракать в первый час после пробуждения, передает издание Inforeactor.ru. Это позволит организму лучше распределять энергию, которую он получает из еды.