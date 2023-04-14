Врач предупредила о вреде поздних завтраков для стройности фигуры

– Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день, – цитирует СМИ врача.