Спасают ли имбирь и васаби от отравления суши и роллами

Ценители японской кухни знают, что суши и роллы — это не только вкусно, но, увы, и опасно. Всё потому, что в них кладут сырую рыбу, а в ней порой попадаются опасные бактерии и паразиты. Человеку они могут доставить немало проблем. Бытует мнение, что спасают от таких неприятных последствий васаби и имбирь, которые обязательно подают к этим блюдам. Так ли это, рассказала врач-диетолог Антонина Леонтьева.

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Если коротко: ответ — да, действительно васаби и имбирь помогают не отравиться суши и роллами, но есть свои «но».

Польза имбиря и васаби

В васаби есть изотиоцианаты, которые помогают убивать болезнетворные бактерии и нейтрализовать токсины в сырой рыбе. Но все эти полезные свойства будут только у васаби, приготовленного из родного сырья — растения эвтрема из семейства капустных.

Польза имбиря в том, что он способствует пищеварению, а ещё уничтожает вредные бактерии и даже личинки паразитов. А ещё он имеет иммуностимулирующее, противовирусное и антиоксидантное действие.

Как не отравиться суши и роллами

Впрочем, даже если васаби и имбирь самые натуральные и свежие, рыбу для суши и роллов всё равно нужно правильно обрабатывать. Не отравиться суши и роллами помогает глубокая заморозка рыбы. Выдерживать её при минимальной температуре нужно не меньше семи дней. После размораживания её надо обработать по всем санитарно-гигиеническим нормам.

Что делать, если вы всё-таки отравились суши и роллами

Сразу же промойте желудок, выпив большое количество слабого раствора марганцовки или обычной воды. Другой способ — вызвать рвоту.

Затем нужно принимать сорбенты, а при повышении температуры тела — жаропонижающие средства, сказала врач в беседе с «Газетой.ru». А чтобы не было обезвоживания, пейте больше жидкости.