Рецепт тушеного мяса с овощами

Вкусное тушеное мясо - идеальное блюдо для вашего ежедневного меню.

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Советы по приготовлению тушеной говядины с овощами:

Вы должны нарезать мясо кубиками размером от 2 до 4 сантиметров, стараясь, чтобы все они были в одинаковом соотношении, чтобы при приготовлении все они были одинаково мягкими.

После того, как рагу готово, лучше дать ему немного времени настояться, чтобы вкусы усилились.

Тушеное мясо с овощами

Кухня: средиземноморская, обед, калории: 352, время приготовления: 120:00

Ингредиенты 800 г мяса

4 картофелины

2 моркови

½ кабачка

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 миллилитров красного вина

800 миллилитров мясного бульона

1 лавровый лист

50 г очищенного гороха

1 столовая ложка кукурузной муки

1 веточка петрушки

Оливковое масло

Рецепт

1. Нарежьте мясо кусочками, переложите в миску и посыпьте солью и молотым перцем. Пока мясо пропитывается приправой, приготовьте овощи.

2. Картофель, морковь, цуккини очистить от кожуры.

3. Овощи хорошо вымыть.

4. Картофель нарезать кубиками, морковь нарезать ломтиками, а кабачки - полумесяцами.

5. Лук и чеснок очистить и очень мелко нарезать.

6. Поставьте форму с масляным дном на огонь и, когда она нагреется, добавьте мясные кубики и обжарьте со всех сторон, помешивая деревянной ложкой.

7. Добавьте лук и чеснок и жарьте 7 минут, пока первая не станет прозрачной.

8. Добавьте морковь, перемешайте и обжаривайте 5 минут.

9. Влейте красное вино, доведите до кипения и варите на сильном огне, пока жидкость не уменьшится вдвое.

10. Добавьте бульон и лавровый лист и снова доведите до кипения.

11. Когда она закипит, уменьшите огонь и варите 15 минут.

12. Добавьте картофель, накройте кастрюлю крышкой и продолжайте готовить в течение 40 минут на слабом огне.

13. По истечении этого времени добавьте горох и цуккини и готовьте еще около 15 минут. Проверьте мясо на вкус и при необходимости посолите и поперчите.

14. Наконец, влейте кукурузный или картофельный крахмал, разведенный в небольшом количестве воды, и варите еще 10 минут, пока соус немного не загустеет. Разложите тушеное мясо по 4 глубоким тарелкам, посыпьте сверху нарезанной петрушкой.