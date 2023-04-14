$81.68-0.4290.00+0.24
38 минут назад

Тушеное мясо с овощами

Inc-News

Вкусное тушеное мясо - идеальное блюдо для вашего ежедневного меню.

Рецепт тушеного мяса с овощами
Фото: Inc-newsInc-news

Советы по приготовлению тушеной говядины с овощами:

Вы должны нарезать мясо кубиками размером от 2 до 4 сантиметров, стараясь, чтобы все они были в одинаковом соотношении, чтобы при приготовлении все они были одинаково мягкими.

После того, как рагу готово, лучше дать ему немного времени настояться, чтобы вкусы усилились.

Тушеное мясо с овощами

Кухня: средиземноморская, обед, калории: 352, время приготовления: 120:00

Ингредиенты

  • 800 г мяса
  • 4 картофелины
  • 2 моркови
  • ½ кабачка
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 миллилитров красного вина
  • 800 миллилитров мясного бульона
  • 1 лавровый лист
  • 50 г очищенного гороха
  • 1 столовая ложка кукурузной муки
  • 1 веточка петрушки
  • Оливковое масло

Рецепт

1. Нарежьте мясо кусочками, переложите в миску и посыпьте солью и молотым перцем. Пока мясо пропитывается приправой, приготовьте овощи.

2. Картофель, морковь, цуккини очистить от кожуры.

3. Овощи хорошо вымыть.

4. Картофель нарезать кубиками, морковь нарезать ломтиками, а кабачки - полумесяцами.

5. Лук и чеснок очистить и очень мелко нарезать.

6. Поставьте форму с масляным дном на огонь и, когда она нагреется, добавьте мясные кубики и обжарьте со всех сторон, помешивая деревянной ложкой.

7. Добавьте лук и чеснок и жарьте 7 минут, пока первая не станет прозрачной.

8. Добавьте морковь, перемешайте и обжаривайте 5 минут.

9. Влейте красное вино, доведите до кипения и варите на сильном огне, пока жидкость не уменьшится вдвое.

10. Добавьте бульон и лавровый лист и снова доведите до кипения.

11. Когда она закипит, уменьшите огонь и варите 15 минут.

12. Добавьте картофель, накройте кастрюлю крышкой и продолжайте готовить в течение 40 минут на слабом огне.

13. По истечении этого времени добавьте горох и цуккини и готовьте еще около 15 минут. Проверьте мясо на вкус и при необходимости посолите и поперчите.

14. Наконец, влейте кукурузный или картофельный крахмал, разведенный в небольшом количестве воды, и варите еще 10 минут, пока соус немного не загустеет. Разложите тушеное мясо по 4 глубоким тарелкам, посыпьте сверху нарезанной петрушкой.

ХИТРОСТЬ: Когда кукурузный крахмал хорошо растворится, добавляем его в рагу ложками и перемешиваем, чтобы не образовывались комочки.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий