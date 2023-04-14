Рецепт тушеного мяса с овощами

Вкусное тушеное мясо - идеальное блюдо для вашего ежедневного меню.
Советы по приготовлению тушеной говядины с овощами:
Вы должны нарезать мясо кубиками размером от 2 до 4 сантиметров, стараясь, чтобы все они были в одинаковом соотношении, чтобы при приготовлении все они были одинаково мягкими.
После того, как рагу готово, лучше дать ему немного времени настояться, чтобы вкусы усилились.
Кухня: средиземноморская, обед, калории: 352, время приготовления: 120:00
1. Нарежьте мясо кусочками, переложите в миску и посыпьте солью и молотым перцем. Пока мясо пропитывается приправой, приготовьте овощи.
2. Картофель, морковь, цуккини очистить от кожуры.
3. Овощи хорошо вымыть.
4. Картофель нарезать кубиками, морковь нарезать ломтиками, а кабачки - полумесяцами.
5. Лук и чеснок очистить и очень мелко нарезать.
6. Поставьте форму с масляным дном на огонь и, когда она нагреется, добавьте мясные кубики и обжарьте со всех сторон, помешивая деревянной ложкой.
7. Добавьте лук и чеснок и жарьте 7 минут, пока первая не станет прозрачной.
8. Добавьте морковь, перемешайте и обжаривайте 5 минут.
9. Влейте красное вино, доведите до кипения и варите на сильном огне, пока жидкость не уменьшится вдвое.
10. Добавьте бульон и лавровый лист и снова доведите до кипения.
11. Когда она закипит, уменьшите огонь и варите 15 минут.
12. Добавьте картофель, накройте кастрюлю крышкой и продолжайте готовить в течение 40 минут на слабом огне.
13. По истечении этого времени добавьте горох и цуккини и готовьте еще около 15 минут. Проверьте мясо на вкус и при необходимости посолите и поперчите.
14. Наконец, влейте кукурузный или картофельный крахмал, разведенный в небольшом количестве воды, и варите еще 10 минут, пока соус немного не загустеет. Разложите тушеное мясо по 4 глубоким тарелкам, посыпьте сверху нарезанной петрушкой.
ХИТРОСТЬ: Когда кукурузный крахмал хорошо растворится, добавляем его в рагу ложками и перемешиваем, чтобы не образовывались комочки.