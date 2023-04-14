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Ингредиенты для смузи, способствующие ожирению

Важно следить за ежедневным потреблением жиров, чтобы похудеть к лету или просто вести здоровый образ жизни.

Ингредиенты для смузи, способствующие ожирению
© Вечерняя Москва

Любителей смузи может удивить, что многие предположительно полезные натуральные ингредиенты на самом деле содержат много насыщенных жиров и приводят к увеличению веса. Об этом пишет американское издание She Finds.

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Диетолог Эмбер Диксон назвала «запретные» ингредиенты для смузи, если человек пытается сбросить вес. Отказ от них поможет избавиться от лишних сантиметров на талии.

Кокосовое масло

Кокосовое масло — это пищевое масло, которое получают из мякоти и молока плодов кокосовой пальмы. Оно очень полезно для укрощения вьющихся волос и увлажнения сухой, шелушащейся кожи, но не стоит добавлять его в смузи. В этом растительном масле множество пустых калорий и насыщенных жиров.

— Кокосовое масло вредно для уровня сахара в крови, что ведет к накоплению жира. Оно также содержит триглицериды со средней цепью MCT. MCT — это тип жира, который содержится в крови. Если их употреблять в больших количествах, они негативно повлияют на уровень холестерина — как общего, так и «плохого», оба грозят развитием сердечных болезней. Они также стимулируют выработку гормонов голода, заставляя человека переедать, — предупредила Диксон.

Вместо этого эксперт порекомендовала использовать масло авокадо в коктейлях:

— Кокосовое масло — не плохо, чтобы добавить полезных жиров и аромата в смузи, но оно довольно жирное. Авокадо — прекрасная альтернатива, так как такое же сливочное, но при этом обладает удивительным вкусом.

Арахисовое масло

Арахисовое масло придает смузи сладковатый вкус и насыщенную кремовую текстуру, но в нем также много калорий и жиров. Хотя полезные жиры, содержащиеся в этом ореховом масле, питательны и полезны для похудения, его стоит употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать накопления жира.

— В арахисовом масле есть белок и клетчатка, но в нем также очень много калорий, а поскольку смузи призван быть низкокалорийным напитком, не стоит переусердствовать с арахисовым маслом.

Эксперт предложила заменить арахисовое масло на какие-нибудь орехи или семечки. Например, сырой миндаль или семена чиа. Они богаты белком, клетчаткой и антиоксидантами, стимулируют обмен веществ и помогают худеть.

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